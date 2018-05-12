حجز أزيد من 3800 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج





تمكنت قوات الشرطة في عمليات متفرقة من الوطن مؤخرا, من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 3834 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وكمية من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به اليوم الأحد, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح ذات المصدر, أن حيثيات العملية الأولى التي نفذتها عناصر أمن ولاية الطارف, مكنتها من حجز 144 قرص مهلوس مع توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم تم تحويلهم للمقر على ذمة التحقيق, أما مجريات العملية الثانية التي قامت بها عناصر أمن ولاية عنابة, فتمت على إثر توقيف مركبة على متنها شخص, بعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية, تم العثور بداخلها على 284 قرص مهلوس. كما تمكنت قوات الشرطة بكل من جيجل وقسنطينة من حجز وضبط 702 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام, مع توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم, في حين تمكنت عناصر شرطة غليزان من توقيف شخص مسبوق قضائيا, مع حجز 100 قرص مهلوس. وفي سياق متصل, وبهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته, نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة, أسفرت عن حجز 2604 قرص من المؤثرات العقلية وكمية معتبرة من الكيف المعالج, بالإضافة إلى 21 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين. وتمكنت ذات القوات خلال اليومين الماضيين, من تفكيك جماعة أشرار متكونة من 05 أشخاص, مختصة في ترويج مادة الكوكايين, وجاءت العملية على إثر تلقي مصالح الشرطة لمعلومات مؤكدة, مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج كمية من المخدرات وسط أحياء بلدية برج الكيفان, وعليه قامت قوات الشرطة بالترصد لتحركات المشتبه فيهم, إلى أن تم توقيفهم في حالة تلبس وبحوزتهم 950,97 غرام من المخدرات الصلبة, وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. وفي ولاية عين تموشنت تمكنت قوات الشرطة من حجز كمية من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج, مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم, وتمت العملية على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود 03 أشخاص على متن مركبة بحوزتهم كمية من الكيف المعالج, بعد تحديد نوع المركبة وهوية المشتبه فيهم, تم توقيفهم, أين تم العثور بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت ب 26 كيلوغرام.

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