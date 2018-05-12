مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا للتصويت على خمسة مشاريع قوانين
يعقد مجلس الأمة, غدا الأحد, جلسة علنية مخصصة للتصويت على خمسة مشاريع قوانين, حسبما أفاد به اليوم, بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر, أن الجلسة ستخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما سيصوت أعضاء المجلس, على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, بالإضافة إلى مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.
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