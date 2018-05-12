

مهاتير محمد يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء ماليزيا عن عمر 92 عام أدى الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عامًا)، أول أمس ، اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد؛ إثر فوزه الساحق والمفاجئ في الانتخابات، الذي أطاح



وزير التجارة: الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال رمضان أكد وزير التجارة سعيد جلاب اليوم بالجزائر أن الخضر والفواكه ستكون متوفرة في الأسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان بالنظر لوفرة المنتوج الفلاحي



مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا للتصويت على خمسة مشاريع قوانين يعقد مجلس الأمة, غدا الأحد, جلسة علنية مخصصة للتصويت على خمسة مشاريع قوانين, حسبما أفاد به اليوم, بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر, أن الجلسة



حجز أزيد من 3800 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج تمكنت قوات الشرطة في عمليات متفرقة من الوطن مؤخرا, من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 3834 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وكمية من



بن مسعود: تطوير المنتوج الحرفي يتطلب منهجية عمل جديدة أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود، أول أمس،بالجزائر العاصمة أن تطوير وترقية المنتوج التقليدي والحرفي يتطلب "تبني منهجية جديدة في أسلوب العمل



..أويحيى: الدولة عازمة على إنجاز البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة جدد الوزير الأول أحمد أويحيى, سهر الدولة على مواصلة "جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة", رغم الأزمة



جلاب : فتح 150 سوق جوارية تحسبا لشهر رمضان كشف وزير التجارة ،سعيد جلاب، عن فتح نحو 150 سوقا جوارية عبر التراب الوطني ابتداء من اليوم تحسبا لشهر رمضان الفضيل. ومن المتوقع أن تسمح هذه



بدوي يدشن مشاريع طاقة كبرى بجانت اليوم يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي، بداية من اليوم، بزيارة إلى الولاية المنتدبة لجانت قصد تدشين مشاريع كبرى في مجال



عبد القادر زوخ: رفع حصة العاصمة من سكنات "LPA" إلى 5300 سكن قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه تم رفع حصة العاصمة من سكنات "LPA" إلى 5300 وحدة سكنية، مؤكدا أن مصالح ولاية الجزائر قد أنهت