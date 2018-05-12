بن مسعود: تطوير المنتوج الحرفي يتطلب منهجية عمل جديدة





أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود، أول أمس،بالجزائر العاصمة أن تطوير وترقية المنتوج التقليدي والحرفي يتطلب "تبني منهجية جديدة في أسلوب العمل من أجل عصرنة القطاع وجعله يساهم في تحقيق التنمية المستدامة". وأوضح الوزير في كلمة له خلال اشغال اللقاء الوطني لمديري ورؤساء غرف الصناعة التقليدية أن من بين اهداف هذه المنهجية الجديدة "رقمنة القطاع لتسهيل وتبسيط الاجراءات والتعاملات وتنفيذ كل التعليمات في وقتها المحدد إلى جانب تحسين التسيير لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى"، وقال إن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا يقتضي تحديث أساليب التسيير من خلال التوجه نحو إنشاء عدد معتبر من المؤسسات المصغرة وتشجيع التجمعات المهنية في مختلف النشاطات الحرفية والتقليدية بغية بلوغ النجاعة والتنافسية. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن الصناعة التقليدية ساهمت خلال سنة 2017 بـ 254 مليار دج في الناتج الوطني الخام و توظف حاليا 940 الف حرفي في مختلف النشاطات , مقدرا عدد الحرفيين المسجلين بـ 361 الف حرفي، منوها بكل الاصلاحات التي يسعى القطاع لتجسيدها "وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل ترقية المنتوج التقليدي والحرفي وذلك بتقديم كل الدعم اللازم للحرفيين لما لهذا النشاط من أهمية في إبراز التراث الوطني وفي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة". وذكر بن مسعود بالمساعدات التي تقدمها الدولة لفائدة الحرفيين من خلال الدعم المالي وتعزيز التكوين في مختلف التخصصات , مبرزا دور غرف الصناعة التقليدية في تطوير اليات التكوين وترقية التسيير وترسيخ روح المقاولاتية لدى الشباب والنساء وحثهم على انشاء مؤسساتهم المصغرة، مشيرا إلى دور قطاع التكوين المهني "الذي يساهم في إعداد موارد بشرية مؤهلة قادرة على مرافقة التطور الى جانب مختلف انواع انظمة التشغيل لحث الشباب على انشاء مؤسسات مصغرة", مركزا على ضرورة "ترقية التكوين من اجل إعادة الاعتبار للحرفيين وحماية المهن المهددة بالزوال وإدراج تقنيات جديدة لتحسين النوعية الى

..على أصحاب الفنادق تخصيص فضاءات للترويج بالمنتوج التقليدي

دعا الوزير بالمناسبة أصحاب الفنادق إلى "تخصيص فضاءات للترويج بالمنتوج التقليدي مع التوجه نحو تزيين المرافق الفندقية بالطابع التقليدي الاصيل , مشيرا إلى أن القطاع "شرع في عملية تحيين القوانين المتعلقة بالصناعة التقليدية و التي مر عليها 22 سنة وذلك لتكييفها مع المستجدات والمتطلبات الراهنة"، مشددا على التوجه نحو" وضع علامات خاصة بالمنتوج الحرفي الجزائري لتمييزه على المنتوجات الاجنبية وكذا وضع الدمغة على كل منتوج تقليدي يعبر عن اصالة وتراث منطقة معينة من الوطن مثل الحلي والزرابي لحماية الحرف من كل تقليد مع اللجوء الى استعمال الموارد المحلية".

تدشين 60 فندقا جديدا ..قريبا

وبخصوص موسم الاصطياف لـ 2018 قال الوزير إنه تم توفير كل الظروف لاستقبال المصطافين بالمدن الساحلية، كاشفا عن تدشين 60 فندقا جديدا قريبا بطاقة استيعاب تقدر ب 5 الاف سرير جديد , مبرزا وجود "إرادة قوية للمعنيين لتحسين الخدمة بحيث يتم حاليا التفكير مع المجموعة الفندقية لمراجعة الأسعار بطريقة موضوعية والعمل على إعادة الاعتبار للمرافق السياحية العمومية وتحسين الخدمات وظروف الاستقبال"

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