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12/05/2018 12:17:00

جلاب : فتح 150 سوق جوارية تحسبا لشهر رمضان


كشف وزير التجارة ،سعيد جلاب، عن فتح نحو 150 سوقا جوارية عبر التراب الوطني ابتداء من اليوم تحسبا لشهر رمضان الفضيل. ومن المتوقع أن تسمح هذه الأسواق ببيع المنتجات الغذائية والفلاحية واسعة الإستهلاك مباشرة للمستهلكين ما يسهم في خفض أسعارها.وأكد جلاب، خلال لقاء وطني مع المدراء الولائيين خصص لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة في إطار التحضيرات لشهر رمضان الكريم، استخدام نظام معلوماتي يحدد أسعار المنتجات خلال الشهر الفضيل بهدف محاربة المضاربة.

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