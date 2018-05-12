بدوي يدشن مشاريع طاقة كبرى بجانت اليوم





يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي، بداية من اليوم، بزيارة إلى الولاية المنتدبة لجانت قصد تدشين مشاريع كبرى في مجال الطاقة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن بدوي سيكون مرفوقا خلال زيارته التي تتم بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بكل من وزير الطاقة، مصطفى قيتوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور. وكان بدوي قد قام مؤخرا بزيارة عمل مماثلة الى ولاية تمنراست، حيث أشرف خلالها على تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 13 ميغاوات كما دشن أنبوب نقل الغاز (16 إنش) ومحطة تحويل الغاز الطبيعي ، ضمن مشروع تموين سكان عاصمة الأهقار بالغاز الطبيعي. كما كان لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارة عمل إلى ولاية سطيف أشرف خلالها على التشغيل الرسمي لترامواي سطيف بمناسبة إحياء الذكرى الـ 73 لأحداث مجازر 8 ماي 1945 وأخرى إلى ولاية باتنة دشن فيها عددا من المرافق وعاين أخرى بعدد من بلديات الولاية.

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