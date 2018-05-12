عبد القادر زوخ: رفع حصة العاصمة من سكنات "LPA" إلى 5300 سكن





قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه تم رفع حصة العاصمة من سكنات "LPA" إلى 5300 وحدة سكنية، مؤكدا أن مصالح ولاية الجزائر قد أنهت التحقيقات من العقار الذي ستنجز فوقه هذه السكنات. وأوضح زوخ في تصريح له أن وزير السكن والمدينة عبد الوحيد طمار قد منح العاصمة حصة إضافية من سكنات ” LPA” تقدر بألف وحدة سكنية، مؤكدا أن حصة العاصمة من هذه الصيغة تقدر بألفين وحدة سكنية، كما تم تحويل ألفين وحدة بصيغة التساهمي الإجتماعي.لتصبح حصة الولاية أكثر من 4 آلاف سكن، وهي حاليا تقدر بـ 5300 وحدة سكنية بعدما أضاف الوزير ألف وحدة. وأضاف ذات المتحدث، أن مصالح ولاية الجزائر قد أنهت التحقيقات من العقار الذي ستنجز فوقه هذه السكنات، مشيرا إلى أن العاصمة تحتوي على عقار يتسع لإنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وطالب الوالي وزير السكن عبد الوحيد طمار من أجل منحهم حصة إضافية من صيغة LPA لأن 5300 سكن لا تكفي –حسبه-.

بطاش: منع نشر الملابس على شرفات العمارات في العاصمة

أعلن رئيس المجلس الشعبي لبدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، بأن نشر الملابس على مستوى شرفات العمارات ممنوع من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وفي إعلان موجه للمواطنين ذكر "مير" الجزائر الوسطى إنه يتوجب على الجميع التعاون من أجل إظهار الوجه اللائق للعاصمة عموما والبلدية خصوصا وإعطاء منظر مشرف، مشيرا أن الجميع معني للمشاركة في هذه المباردة والتعبير بشكل حضاري من أجل الإسهام من أجل واجهة حسنة لعمارات البلدية نظافة وجمالا.

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