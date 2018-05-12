وفد برلماني ييشارك في مؤتمر شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة بمصر
يشارك وفد برلماني عن مجلس الأُمَّة، في مؤتمر شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"، تحت عنوان "المرأة قوة دافعة للأمن والسلام والتنمية"، الذي ينظم المؤتمر بالتنسيق والتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، وذلك يومي 12 و 13 مايو 2018، بالإسكندرية(جمهورية مصر العربية).
يتشكل الوفد من السيدتين:
· نوارة سعدية جعفر، نائب رئيس مجلس الأمة؛
· حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس الأمة،
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