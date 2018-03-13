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13/03/2018 11:06:00

6 آلاف حالة تسمم غذائي و200 ألف حادث منزلي خلال 2017


أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة ،عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أمس،  تسجيل 6660 حالة تسمم غذائي في 2017 منها 6 وفيات بسبب إغفال المستهلك الجزائري لبعض الجزئيات المتعلقة بالثقافة الاستهلاكية و التي قد تنجر عنها تعقيدات صحية خطيرة. وأوضح ممثل وزارة التجارة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك خلال استضافته الإذاعة الوطنية  أن 63 بالمائة من هذه الحوادث وقعت في الولائم وفي الإطعام الجماعي ما يجعل المنظمين يتحملون مسؤوليتها بسبب عدم احترام شروط الحفظ و التخزين، مشيرا إلى إحصاء 200 ألف حادث منزلي خلال العام الفارط مقارنة بـ 300 ألف حالة سجلت في 2016 لعدة أسباب منها الاختناقات بغاز أول أكسيد الكربون، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الحيطة و الحذر.

  • انطلاق فعاليات أسبوع الجودة إلى غاية الـ 18 مارس

وأضاف ضيف الأولى أن فعاليات أسبوع الجودة  الذي تنظمه الوصاية من اليوم وإلى غاية الـ 18 مارس الجاري يتضمن نشاطات تحسيسية متنوعة بمشاركة عديد الفاعلين منهم جمعية حماية المستهلك، مؤكدا أن الوصاية ارتأت هذا العام تنظيم أسبوع تحسيسي كامل لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بالمستهلك  كالحوادث المنزلية و التسممات الغذائية و ترقية المنتوج الوطني على أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك يوم الخميس القادم عبر كل ولايات الوطن بتنظيم تظاهرات اقتصادية و أبواب مفتوحة و نشاطات توعوية مختلفة. وفي إطار المساعي المتواصلة لحماية المستهلك من الغش كشف عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن القرار الوزاري المشترك المتعلق بالوسم الغذائي والذي يجبر المنتجين على  تبيين تركيز الملح و السكر في بيانات المنتوج الغذائي على وشك صدوره في الجريدة الرسمية ليتبع بحملات تحسيسية لفائدة المستهلكين سيما لمرضى السكري و الضغط الدموي  كما ستسمح هذه الخطوة بمحاربة الادعاءات الخادعة والكاذبة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة للمستهلك حول التركيبة الغذائية للأغذية.

  • المخبر الوطني للتجارب يدخل حيز الخدمة

كشف ذات المتحدث عن دخول المخبر الوطني للتجارب  بسيدي عبد الله حيز الخدمة نهاية السنة الجارية بعد تجهيزه  وهو ثاني مخبر في إفريقيا لمراقبة المواد الصناعية يضاف لـ 25 مخبر معني  بفحص وتحليل  عينات المواد الغذائية موزعين عبر مختلف ولايات الوطن معتبرا أن الجزائر قطعت أشواطا متقدمة مقارنة بالدول العربية والإفريقية من الجانب التشريعي المنظم لمعاييرو مواصفات المواد الغذائية ومدى تطبيقها في الميدان.

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