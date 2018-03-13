فشل لقاء الأطباء المقيمين ووزارة التعليم العالي





· أزمة في مستشفيات العاصمة بداية من اليوم

نظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين،أمس، اعتصاما في المركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الواد احتجاجا على تعليق أجور الأطباء المقيمين في ذات المؤسسة الاستشفائية، هذا وقرر المقيمون على مستوى العاصمة وقف كل الأعمال الصباحية الخارجة عن إطار الحد الأدنى من الخدمة الذي يضمنونه منذ دخولهم في إضراب وطني مفتوح نوفمبر الماضي، بداية من اليوم، ما يهدد بأزمة جديدة في المؤسسات الاستشفائية. وشن الأطباء حركات احتجاجية بالمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، على غرار مستشفى محمد لمين دباغين بالعاصمة، استمرارا لحركتهم الاحتجاجية وردا على ما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي ينتهجها المسؤولون لوقف الإضراب. ومن جانبه كشف الناطق باسم التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب في تصريح له أن قرار الأطباء وقف كل الأعمال الصباحية الخارجة عن الحد الأدنى من الخدمة، بعد حرامنهم من مستحقات الأعمال التي يؤدونها خلال هذه الفترة، على أن يتم الاكتفاء بضمان المنوابات الليلية من الرابعة إلى الثامنة صباحا، وكذا المناوبات من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا، ومن الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا في عطل نهاية الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل فشل الوزارات الوصية في التوصل إلى حل لملف الأطباء المقيمين الذي يدخل شهره الرابع، ما بات يهدد بسنة بيضاء سيكون لها آثار جد وخيمة قطاع الصحة. ويبدو أن لقاء الأطباء المقيمين بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لم يتوج بالنجاح ، على خلفية عدم التوصل لاتفاق حول تحديد رزنامة الإمتحانات نهاية التخصص، والمبرمجة من 18 مارس حتى 18 أفريل.

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