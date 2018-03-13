أويحيى يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي
استقبل الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر. وأكدت مصالح الوزير الأول في بيان لها، أن الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، وللتذكير حل موسى فقي محمد بالجزائر السبت الماضي في إطار زيارة أولى من نوعها تدوم 3 أيام و هذا عشية القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي ستعقد بكيغالي (رواندا) والتي ستخصص لإطلاق منطقة التبادل الحر في القارة الافريقية (زلاك). وخلال هذه الزيارة تحادث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مساهل بحيث قاما المسؤولان بتنشيط ندوة صحفية أشاد خلالها محمد بالدعم "الفعال" للجزائر من أجل تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.وأوضح قائلا "إننا متأكدون ولسنا متفاجئين إطلاقا بدعم الجزائر الفعال لتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقارتنا".وقال أنه تطرق رفقة مساهل إلى المسائل المتعلقة بإصلاح المنظمة الإفريقية و التكامل القاري و السلم و الأمن في إفريقيا.
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