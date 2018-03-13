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13/03/2018 10:51:00

بن غبريط: "الخصم" من أجور الأساتذة المضربين قرار لا رجعة فيه


  • ·      اجتماع "الوزارة " و"الكناباست" ينتهي دون التوقيع على المحضر النهائي

أكدت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط، أمس، أن قرار خصم أجور الأساتذة المضربين لا رجعة فيه، موضحة أن مفتشي التربية أكدوا لها أن استكمال البرنامج الدراسي سيكون في 15 ماي المقبل. وقالت  الوزيرة  خلال زيارة تفقدية أجرتها لولاية البليدة ، أن خصم الأجور سيشمل الفترة الممتدة بين 30 ديسمبر 2017 إلى غاية 30 جانفي 2018، مؤكدة أن 10 أيام أخرى ستُضاف إلى الخصم بمعدل ثلاثة أيام عن كل شهر إضراب، وقالت إن مفتشي التربية أكدوا لها أن استكمال البرنامج الدراسي سيكون في 15 ماي المقبل. وتأتي هذه التصريحات بعد الإجتماع  الذي جمع  وزارة التربية  الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار  ، أول أمس،  دون التوقيع على المحضر النهائي مع بقاء بعض النقاط لم يتم الاتفاق حولها. ومن جانبه أوضح  المنسق الوطني لهذه النقابة سليم ولهة أن الاجتماع الثاني مع الوزارة "لم يتوج بالتوقيع على  المحضر النهائي حيث رفضت النقابة التوقيع عليه بعدما لمست تراجع الوزارة عن  ما تم الاتفاق عليه في المحضر الأول للاجتماع يوم 4 مارس والمتمثل في ايجاد  صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و أستاذ مكون) بحيث أُسند هذا  العمل الى اللجنة محددة في الوقت تنتهي أشغالها في 31 مارس"، مؤكدا أن اللجنة التي تم تنصيبها يوم 7 مارس الماضي تعمل على  تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي  متوسط  و ثانوي). وأفاد  المتحدث أن نقطة الخلاف تتعلق بتاريخ انتهاء مدة أشغال هذه اللجنة،  حيث تمسكت  الوزارة بتمديد مدة أشغالها إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في حين ترى النقابة أن  "تمديد مدة عمل اللجنة لا يخدم الاساتذة المعنيين بالترقية"، مشددا على ضرورة  تحديد الوزارة لعدد مناصب الترقية في المناصب المستحدثة في أقرب الآجال وتنظيم المسابقة خلال السنة الجارية مثلما اتفق عليه سابقا. وفيما يتعلق باقتطاع أجور الأساتذة المضربين، أكد ولهة أن النقابة طالبت  بأن تكون" الاقتطاعات من الأجور مجدولة على عدة أشهر بمعدل 3 الى 4 ايام في  الشهر بشكل لا يؤثر على الاساتذة"، لافتا  إلى أن الكنابست "تفاجأت يوم باقتطاع راتب شهر مارس كاملا من الأساتذة المضربين وبتعليمة وجهت لمديري التربية تقضي باسترجاع الدروس الضائعة و هو ما دفع النقابة الى الخروج من  الاجتماع دون مناقشة باقي النقاط". ويُذكر أن  وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والكنابست  اتفقوا خلال لقاء 4  مارس على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين التوقيع على المحضر النهائي و "دراسة  الانشغالات المهنية و الاجتماعية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في  الإشعار بالإضراب". ويشار أن الإجتماع الذي تم بين وزارة التربية  الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار  (كنابست)  انتهى دون التوقيع على المحضر النهائي مع بقاء بعض النقاط لم يتم الاتفاق حولها، وقال ولهة أن الاجتماع الثاني مع الوزارة "لم يتوج بالتوقيع على المحضر النهائي  حيث رفضت النقابة التوقيع عليه بعدما لمست تراجع الوزارة عن  ما تم الاتفاق عليه في المحضر الأول للإجتماع يوم 4 مارس والمتمثل في ايجاد  صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و استاذ مكون) بحيث اسند هذا  العمل الى اللجنة محددة في الوقت تنتهي أشغالها في 31 مارس".

 

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