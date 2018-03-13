زمالي : مناصب شغل جديدة للشباب في الولايات الحدودية
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أمس، عن مناصب شغل جديدة للشباب في الولايات الحدودية على مستوى الإدارات في إطار "DAIP". وأوضح زمالي خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تلمسان رفقة والي الولاية بالقول:" أعطينا رخصة استثنائية للوكالة الوطنية للتشغيل للقيام بالتنصيب على مستوى الادارات في إطار DAIP في المناطق الحدودية لبلدنا الحبيب التي تعاني من نقص في مناصب العمل"، وأشار الوزير أن هذه المناصب سيتم فتحها حسب احتياجات كل منطقة، بهدف تحسين وضمان الخدمة العمومية والتكفل الأمثل باحتياجات المواطنين في هذه المناطق مثل الخدمات الصحية، والتربية والمصالح الإدارية. هذا وأشرف الوزير رفقة والي وولاية تلمسان علي بن يعيش على اجتماع موسع مع إطارات القطاع للولايات الحدودية الغرب تلمسان، النعامة، بشار، والاجتماع خصص لعرض حصيلة نشاط القطاع في الولايات المذكورة.
عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك