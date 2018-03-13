الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/03/2018 10:45:00

زمالي : مناصب شغل جديدة للشباب في الولايات الحدودية


أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أمس، عن مناصب شغل جديدة للشباب في الولايات الحدودية على مستوى الإدارات في إطار "DAIP". وأوضح زمالي خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تلمسان رفقة والي الولاية بالقول:" أعطينا رخصة استثنائية للوكالة الوطنية للتشغيل للقيام بالتنصيب على مستوى الادارات في إطار DAIP في المناطق الحدودية لبلدنا الحبيب التي تعاني من نقص في مناصب العمل"، وأشار الوزير أن هذه المناصب سيتم فتحها حسب احتياجات كل منطقة، بهدف تحسين وضمان الخدمة العمومية والتكفل الأمثل باحتياجات المواطنين في هذه المناطق مثل الخدمات الصحية، والتربية والمصالح الإدارية. هذا وأشرف الوزير رفقة والي وولاية تلمسان علي بن يعيش على اجتماع موسع مع إطارات القطاع للولايات الحدودية الغرب تلمسان، النعامة، بشار، والاجتماع خصص لعرض حصيلة نشاط القطاع في الولايات المذكورة.

 

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

رئيس الحكومة الفلسطينية ينجو من محاولة إغتيال

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله نجا، اليوم، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حسب
image

لوح: الجزائر وصلت إلى السلم والإستقرار بفضل الرئيس

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم، إن ولاية أدرار قد شهدت ثورة اقتصادية منقطعة النظير في الآونة الأخيرة، بفضل ثرواتها الطبيعية المكتشفة مؤخرا،
image

توقيف أربعة وثلاثون مهربا وضبطت مسدسا رشاشا بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار

في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 مارس 2018 بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، أربعة وثلاثون (34)
image

خلال مقابلة مولودية الجزائر ومولودية وهران: أمن ولاية الجزائر يوقف (149) شخص مشتبه فيه

             في إطار اللقاء الكروي من البطولة الوطنية للقسم المحترف الأول الذي جمع كل من فريقي مولودية الجزائر ومولودية وهران بملعب
image

توقيف مختلسي (6.9) مليار سنتيم من بريد الجزائر

        أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بجمعية أشرار عن تهمة الإعداد لجنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات حسابية، إساءة استغلال
image

قيطوني: تطوير الشركات المختلطة.."جينيرال ايليكتريك" و "سوناطراك" و "سونلغاز"

استقبل وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, الرئيس المدير العام و رئيس مجلس ادارة شركة جينيرال  ايلكتريك, جون فلانري, الذي بحث معه واقع و افاق الشراكة بين
image

"سوناطراك" و "توتال الفرنسية" تنشئان مصنعا للبلاستيك

أعلن مالك العيدوني رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم أن مجمع سوناطراك يسعى لإنشاء مركب بتروكيماوي ضخم بالشراكة مع المجمع الفرنسي “توتال” من اجل انتاج المادة 
image

6 آلاف حالة تسمم غذائي و200 ألف حادث منزلي خلال 2017

أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة ،عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أمس،  تسجيل 6660 حالة تسمم غذائي في 2017 منها 6 وفيات
image

فشل لقاء الأطباء المقيمين ووزارة التعليم العالي

·      أزمة في مستشفيات العاصمة بداية من اليوم نظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين،أمس، اعتصاما في  المركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الواد احتجاجا على
image

أويحيى يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

استقبل الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الذي يجري زيارة  عمل إلى الجزائر. وأكدت مصالح الوزير الأول في
قيم هذا المقال
0