فرعون : قرار قطع الأنترنت في "الباك" بيد الحكومة
أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون, أمس, أن قرار قطع أو عدم قطع خدمات الأنترنت خلال دورة بكالوريا 2018 لتفادي تسريب مواضيع الامتحانات يعود للحكومة وليس من صلاحيات الوزارة. وأوضحت فرعون, في ردها على انشغالات أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني, أنه "إلى حد الآن لم يتقرر قطع التزويد بخدمات الانترنت خلال بكالوريا 2018 تفاديا لتسريب مواضيع الامتحانات", مشيرة إلى أن الأمر من "مسؤولية الحكومة فقط". وأكدت الوزيرة أن مسألة الغش في الامتحانات واستعمال الهواتف الذكية لهذا الأمر ظاهرة موجودة في العالم بأسره, وقالت إن المسألة "أخلاقية" بالدرجة الأولى ، داعية الأولياء إلى "توعية أبنائهم" ومنعهم اللجوء إلى هذه السلوكيات السلبية.
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