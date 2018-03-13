فرعون : قرار قطع الأنترنت في "الباك" بيد الحكومة



رئيس الحكومة الفلسطينية ينجو من محاولة إغتيال قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله نجا، اليوم، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حسب



لوح: الجزائر وصلت إلى السلم والإستقرار بفضل الرئيس أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم، إن ولاية أدرار قد شهدت ثورة اقتصادية منقطعة النظير في الآونة الأخيرة، بفضل ثرواتها الطبيعية المكتشفة مؤخرا،



توقيف أربعة وثلاثون مهربا وضبطت مسدسا رشاشا بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 مارس 2018 بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، أربعة وثلاثون (34)



خلال مقابلة مولودية الجزائر ومولودية وهران: أمن ولاية الجزائر يوقف (149) شخص مشتبه فيه في إطار اللقاء الكروي من البطولة الوطنية للقسم المحترف الأول الذي جمع كل من فريقي مولودية الجزائر ومولودية وهران بملعب



توقيف مختلسي (6.9) مليار سنتيم من بريد الجزائر أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بجمعية أشرار عن تهمة الإعداد لجنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات حسابية، إساءة استغلال



قيطوني: تطوير الشركات المختلطة.."جينيرال ايليكتريك" و "سوناطراك" و "سونلغاز" استقبل وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, الرئيس المدير العام و رئيس مجلس ادارة شركة جينيرال ايلكتريك, جون فلانري, الذي بحث معه واقع و افاق الشراكة بين



"سوناطراك" و "توتال الفرنسية" تنشئان مصنعا للبلاستيك أعلن مالك العيدوني رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم أن مجمع سوناطراك يسعى لإنشاء مركب بتروكيماوي ضخم بالشراكة مع المجمع الفرنسي “توتال” من اجل انتاج المادة



6 آلاف حالة تسمم غذائي و200 ألف حادث منزلي خلال 2017 أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة ،عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أمس، تسجيل 6660 حالة تسمم غذائي في 2017 منها 6 وفيات



فشل لقاء الأطباء المقيمين ووزارة التعليم العالي · أزمة في مستشفيات العاصمة بداية من اليوم نظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين،أمس، اعتصاما في المركز الاستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الواد احتجاجا على