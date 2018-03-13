كومان: قرارات دورة الجزائر قابلة للتنفيذ





في تعليقه على الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب..

أكد الأمين العام لمجلس وزراء داخلية العرب محمد علي كومان أن نجاح الدورة 35 لمجلس وزراء داخلية العرب التي احتضنتها الجزائر، الأسبوع الماضي، لا يختلف فيه اثنان. وأوضح كومان للإذاعة الوطنية أن "الجميع شعر أن عليهم مسؤولية كبيرة من خلال الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ظل الحضور المتميز وغير المسبوق للدول المشاركة (21 دولة) لتناول الموضوع الأمني الذي يمثل الموضوع الأهم ليس لنا كعرب فحسب، بل للعالم كله"، مشيرا إلى أهمية القرارات التي صدرت عن الاجتماع مؤكدا قدرة الدول العربية على تنفيذها لأنها تعني الشأن الأمني الذي لا يحتمل، حسبه، أي نوع من المجاملات. وأضاف :" نحن لدينا قواعد أساسية في العمل الأمني، من بينها أنه إذا لم نستطع تنفيذ أمر ما فلا داعي لكتابته أو التوصية به. تأكدوا أن القرارات التي خرجت بها الدورة ممكنة التطبيق، والملاحظة الأبرز أن غالبية القرارات الصادرة هي قرارات أمنية ، والعمل الأمني لا توجد فيه أي نوع من أنواع المجاملات". وبشأن الآليات المتوفرة للتنسيق الأمني بين الدول العربية، اعتبر الأمين العام لمجلس وزراء داخلية العرب أن "وجود هذا المجلس أكبر دليل على التعاون العربي العربي، وأن الحضور النوعي والقياسي في دورة الجزائر دليل أيضا على التعاون الأمني العربي، وهناك داخل المجلس آلية لخلق التعاون العربي. كما لدينا اتفاقيات عربية تعزز وتؤكد التعاون العربي فضلا عن وجود قاعدة بيانات جنائية يتم من خلالها التنسيق بين الدول العربي. وتضم هذه القاعدة أسماء إرهابيين والمنظمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب، والتي يتم تغذيتها من قبل الدول العربية، وهذا يدل دلالة واضحة على وجود تعاون أمني بين الدول العربية".

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة