تاريخ انعقاد اللجنة المركزية سيحدد خلال أيام





عقب الانتهاء من عملية حصر انجازات الرئيس منذ توليه الحكم

يبدوا أن حزب جبهة التحرير الوطني قرر أخيرا عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، حيث كشفت مصادر من بيت"الأفلان" أنه تقرر تحديد تاريخ لعقد لانعقاد اللجنة. وأكد عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي في تصريح لوسائل إعلامية أن الإجتماع الذي عقده المكتب ، لم يتطرق إلى موعد إنعقاد دورة اللجنة المركزية، موضحا أن التركيز منصب هذه الأيام على إتمام حصر إنجازات رئيس الجمهورية عبر كافة ولايات الوطن، وبمجرد الانتهاء من العملية “سيتم تحديد موعد انعقاد دورة اللجنة المركزية"، مشيرا أن الانتهاء من حصر إنجازات الرئيس سيكون في ظرف أسبوع كأقصى تقدير. وكان جمال ولد عباس، قد أكد في تصريحات سابقة بأن المكتب السياسي هو من سيحدد تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصر انجازات الرئيس منذ توليه الحكم عبر الوطن، وذلك لعرضها في اجتماع اللجنة. وحسب بيان للحزب أمس فإن العملية انتهت عبر 26 ولاية، في انتظار انتهاء العملية في الولايات 22 المتبقة.

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