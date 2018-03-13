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13/03/2018 10:17:00

ذويبي: مجلس الشورى القادم سيضع النقاط على الحروف


  • ·      على أحزاب السلطة والمعارضة التوجه إلى التوافق الوطني


أكد الأمين العام لحركة النهضة ،محمد ذويبي، أمس، أن مجلس الشورى القادم سيضع النقاط على الحروف كونه سيحدد مسالة بقائه من عدمه كأمين عام لحركة النهضة والذي سينعقد في الأيام المقبلة. وأوضح ذويبي في تصريح له بالقول:" ..البيان الختامي الأخير لمجلس الشورى الأخير هو إجابة واضحة لبعض الأطراف حيث أنه تضمن العديد الجوانب والنقاط التي تجدد تمسكه بقيادة الحركة التي لا زلت أمينا عاما لها"،  وقال :" الاتهامات الموجهة إليه لن أخوض فيها لأنه كان من الأجدر أن تعرض على الهيئة التنظيمية للحركة للفصل فيها بدل اللجوء إلى وسائل الإعلام والتشهير بأمور داخلية تهم المناضلين". وأكد الأمين العام أن "حركة النهضة تعمل بصمت ولن تتفكك بعد أن نجحت في الخروج من عباءة الأفراد والأشخاص إلى إرادة مناضليها وسيادة مؤسسيها"، قائلا أن "حركة النهضة تباشر تحضيراتها لعقد المؤتمر القادم وإنجاحه في أحسن الظروف في ضل وجود ضمانات تحقيق الفرص لأن الحركة مستمرة بمؤسساتها وليس بالأشخاص"، موضحا أن  "اللجنة التي أنشأها المجلس تعمل دون أي ضغوطات وأنا لا أتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد كما تعتقد هذه الأطراف"، مؤكدا  أنه "لا يمكن استغلال حركة النهضة أو توجيهها لأغراض سياسية وأن موقفي واضح يندرج انطلاقا من قاعدة احترام رغبة المناضلين وسيادة الهياكل". هذا ودعا محمد ذويبي "أحزاب السلطة والمعارضة إلى ضرورة التوجه إلى مرحلة التوافق الوطني وتجنب التجارب السابقة التي أظهرت فشلها بانتهاج حوار جاد ومسؤول بترميم الثقة مع كل الشركاء السياسيين والذي يقرب بين مختلف المبادرات السياسية المطروحة"، مشيرا أن "المرحلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة للجزائريين نظرا للثقل الذي خلفته الأزمة الاقتصادية ما يستدعي من الحكومة المقبلة مراجعة سياستها الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمضي قدما في تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي". وعلى صعيد آخر انتقد ذويبي التقارير الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في الجزائر"، محذرا من أهدافها ومقاصدها خاصة وأنها تمشي وفق سياسة مصالحها الشخصية المبنية على الابتزاز والمساومات .

 

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