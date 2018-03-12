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12/03/2018 23:32:00

ضحايا وخسائر مادية اثر حادث سقوط 10 أعمدة كھربائيةا "لقنطرة" بالمغرب


أدى سقوط عدد من الأعمدة الكھربائية بشارع محمد الدويري بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الإثنين، إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة، فضلا عن خسائر مادية جسيمة. كما خلف الحادث خسائر مادية جسيمة، حيث تسبب في تكسير عدد من السيارات التي كانت مركونة بالشارع المؤدي إلى محطة القطار بالمدينة. وأكدت مصادر إعلامية محلية سقوط 10 أعمدة كھربائية بالشارع المذكور، والذي يعرف منذ مدة أشغال توسعة، فيما ذكر شھود عيان أن عدم تثبيث ھذه الأعمدة بالإسمنت كان السبب في تساقطھا تباعا، حيث ظلت تتمايل يوم أمس الأحد قبل سقوطھا اليوم.

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ضحايا وخسائر مادية اثر حادث سقوط 10 أعمدة كھربائيةا "لقنطرة" بالمغرب

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