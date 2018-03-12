ضحايا وخسائر مادية اثر حادث سقوط 10 أعمدة كھربائيةا "لقنطرة" بالمغرب
أدى سقوط عدد من الأعمدة الكھربائية بشارع محمد الدويري بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الإثنين، إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة، فضلا عن خسائر مادية جسيمة. كما خلف الحادث خسائر مادية جسيمة، حيث تسبب في تكسير عدد من السيارات التي كانت مركونة بالشارع المؤدي إلى محطة القطار بالمدينة. وأكدت مصادر إعلامية محلية سقوط 10 أعمدة كھربائية بالشارع المذكور، والذي يعرف منذ مدة أشغال توسعة، فيما ذكر شھود عيان أن عدم تثبيث ھذه الأعمدة بالإسمنت كان السبب في تساقطھا تباعا، حيث ظلت تتمايل يوم أمس الأحد قبل سقوطھا اليوم.
عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 21 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك