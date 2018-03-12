

ضحايا وخسائر مادية اثر حادث سقوط 10 أعمدة كھربائيةا "لقنطرة" بالمغرب أدى سقوط عدد من الأعمدة الكھربائية بشارع محمد الدويري بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الإثنين، إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة، فضلا عن خسائر مادية



مجمع سوناطراك و جنرال إلكتريك يبحثان مشاريع شراكة استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام للمجمع الأمريكي جنرال إلكتريك، جون فلانيري الذي كان مرفقا بالمدير التنفيذي مسير



السيد كاشة يتباحث مع المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية سبل تعزيز التعاون بين الوكالتين تباحث المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشة اليوم الاثنين بالكويت مع رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) و رئيس اتحاد



باريس تحتفي بفن الخط العربي تشهد مكتبة معهد العالم العربي في باريس، معرض بعنوان "مدرسة فن الخط العربي في بغداد بين الأمس واليوم"، الذي تم افتتاحه الخميس الماضي، حيث يتجلى



عرض مسرحي جديد "حنو في غابة الخير" يعرض خلال عطلة الربيع تعكف، تعاونية أصدقاء الفن بولاية الشلف، على قدم وساق في تحضيراتها لعرض عمل مسرحي جديد تحت عنوان "حنو في غابة الخير" خلال عطلة الربيع المقبلة



كشف وتدمير (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 مارس 2018، إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس/ن.ع.1، (03) مخابئ للإرهابيين تحوي كمية من الذخيرة ومواد كيميائية متفجرة



اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في زيارة رسمية إلى إيطاليا في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، وبدعوة من القائد العام لسلاح الدرك الإيطالي – الكرابينيري- الفريق جيوفاني نستري، يقوم اللواء مناد



13 حالة إصابة بالبوحمرون مشتبه فيها بتيسمسيلت سجلت المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت 13 حالة مشكوك في إصابتها بداء البوحمرون، خلال الأيام الماضية. وأوضح، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بالنيابة، رشيد بن سعيد، في تصريح



اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة عرف شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة)، أمس، حادثة اختفاء شاب يبلغ من العمر 16 سنة حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه, فيما