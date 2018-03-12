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12/03/2018 17:50:00

السيد كاشة يتباحث مع المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية سبل تعزيز التعاون بين الوكالتين


 تباحث المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشة اليوم الاثنين بالكويت مع رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) و رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الشيخ مبارك دعيج الابراهيم حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين الوكالتين ليشمل مختلف المجالات.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد كاشة للكويت بدعوة رسمية من نظيره الكويتي، تمت دراسة سبل توسيع التعاون الثنائي الذي يجمع وأج و كونا ليشمل مختلف المجالات التي تهم الطرفين، خاصة فيما يتصل بتبادل الأخبار و الصور والزيارات والخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الإعلامية الإقليمية والدولية.

كما شدد الجانبان خلال هذا الاجتماع الذي تم بمقر وكالة الأنباء الكويتية، على "أهمية مواصلة المشاورات لتطوير العلاقات الثنائية الإعلامية الوطيدة بينهما بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة و كذا الوقوف على أحدث الخدمات الإعلامية والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الإعلامي".

 و في هذا السياق، أشاد مسؤولا الوكالتين بالتعاون "المستمر و البناء" القائم بين هاتين المؤسستين الإعلاميتين منذ سنوات طويلة، حيث اتفقا على "ضرورة تنميته وتعزيزه ليناسب العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، ليتطرقا في هذا الإطار إلى سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وأج و كونا منذ عدة سنوات.

و في تدخل له، أشاد كاشة بالإعلام الكويتي و دوره في "مساندة القضايا العربية والمساهمة في تطوير الإعلام العربي و نشر الثقافة والوعي من خلال الإصدارات الصحفية والفكرية التي تغطى جميع الدول العربية".

و بدوره، حيا الشيخ مبارك الدعيج الدور الذي تضطلع به وأج في "دعم العلاقات القوية بين البلدين و تعزيز الروابط والتواصل بين الشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "تظافر الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير الخطاب الإعلامي العربي ومكافحة  الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية التي تسعى لتشويه صورة الإنسان العربي".

و على صعيد ذي صلة، امتد الحديث خلال هذا الاجتماع إلى الدور "الحيوي" الذي يقوم به اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) في تكوين الصحفيين العاملين بالوكالات و "حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية و الدولية بهدف تطوير الإعلام العربي".

و عقب اللقاء، طاف كاشة رفقة الشيخ مبارك الدعيج بمختلف مصالح وكالة الأنباء الكويتية أين اطلع على طبيعة العمل في مختلف الأقسام الإعلامية للوكالة و عمليات التطوير الشاملة التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

 
 
 

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