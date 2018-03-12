كشف وتدمير (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس
كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 مارس 2018، إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس/ن.ع.1، (03) مخابئ للإرهابيين تحوي كمية من الذخيرة ومواد كيميائية متفجرة إضافة إلى أجهزة اتصال وأدوية وأفرشة وأغراض أخرى. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ن.ع.4، تاجر (01) مخدرات بحوزته (24,8) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (3624) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4. وبتمنراست/ن.ع.6 حجزت مفرزة أخرى (04) أجهزة كشف عن المعادن و(05) دراجات نارية. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من بسكرة/ن.ع.4 وسطيف/ن.ع.5، (03) أشخاص وحجزت (05) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف (47) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وأدرار.
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