اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في زيارة رسمية إلى إيطاليا
في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، وبدعوة من القائد العام لسلاح الدرك الإيطالي – الكرابينيري- الفريق جيوفاني نستري، يقوم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني ابتداء من اليوم، الإثنين 12 مارس 2018، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، تدوم ثلاثة أيام، مرفوقا بوفد عن قيادة الدرك الوطني. وستسمح هذه الزيارة الرسمية، التي تندرج في إطار تطوير العمل المشترك بين القيادة العامة لسلاح الدرك الإيطالي و قيادة الدرك الوطني، بتقييم حالة هذا التعاون وسبل تعزيزه، كما ستمثل أيضا فرصة لمسؤولي المؤسستين للتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وتتوج بالإمضاء على بروتوكول تعاون في مجال تبادل الخبرات بين هاتين الهيئتين.
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