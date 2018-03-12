

باريس تحتفي بفن الخط العربي تشهد مكتبة معهد العالم العربي في باريس، معرض بعنوان "مدرسة فن الخط العربي في بغداد بين الأمس واليوم"، الذي تم افتتاحه الخميس الماضي، حيث يتجلى



عرض مسرحي جديد "حنو في غابة الخير" يعرض خلال عطلة الربيع تعكف، تعاونية أصدقاء الفن بولاية الشلف، على قدم وساق في تحضيراتها لعرض عمل مسرحي جديد تحت عنوان "حنو في غابة الخير" خلال عطلة الربيع المقبلة



كشف وتدمير (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 مارس 2018، إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس/ن.ع.1، (03) مخابئ للإرهابيين تحوي كمية من الذخيرة ومواد كيميائية متفجرة



اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في زيارة رسمية إلى إيطاليا في إطار التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، وبدعوة من القائد العام لسلاح الدرك الإيطالي – الكرابينيري- الفريق جيوفاني نستري، يقوم اللواء مناد



13 حالة إصابة بالبوحمرون مشتبه فيها بتيسمسيلت سجلت المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت 13 حالة مشكوك في إصابتها بداء البوحمرون، خلال الأيام الماضية. وأوضح، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بالنيابة، رشيد بن سعيد، في تصريح



اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة عرف شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة)، أمس، حادثة اختفاء شاب يبلغ من العمر 16 سنة حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه, فيما



الصين تلغي القيود على فترات الرئاسة صوت البرلمان الصيني ،أمس، على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية ممهداً الطريق امام بقاء شي جينبينغ رئيساً مدى الحياة. وأقر البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة



إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك» بينما تنتظر دول «أوبك» زيادة متوقعة في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، العام الحالي، تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج من حقول



تيــجاني: تكلفة تعويض الأدوية بلغت أكثر من 200 مليار دينار · أكثر من 400 مليار دينار مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي خلال 2017 كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ،تيجاني حسين هدام ، أمس، أن مداخيل الصندوق