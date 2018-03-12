13 حالة إصابة بالبوحمرون مشتبه فيها بتيسمسيلت





سجلت المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت 13 حالة مشكوك في إصابتها بداء البوحمرون، خلال الأيام الماضية. وأوضح، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بالنيابة، رشيد بن سعيد، في تصريح له بأن هذه الحالات المشكوك فيها، والتي تتراوح أعمارها ما بين 6 أشهر و42 سنة تم أخذ عينات للدم منها لتحليلها على مستوى معهد باستور للجزائر العاصمة الذي سيحدد الإصابة من عدمها، مفيدا أن حالة واحدة تخص امرأة تبلغ من العمر 28 سنة من قرية بني مايدة بلدية تيسمسيلت من مجموع الأشخاص الـ 13 لا تزال حاليا في مصلحة طب الأوبئة لتلقي العلاج الضروري. وأبرز ذات المسؤول أن معظم الإصابات المشكوك فيها تخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و14 سنة. وأشارت الطبيبة المختصة في طب الأوبئة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت الدكتورة بدال أمال بأن ذات المؤسسة الاستشفائية سجلت خلال الأيام الماضية حالتين مصابتين بداء الحصبة مؤكدتين تنحدران من بلديتي الناضورة وحمادية ولاية تيارت حيث تم التكفل بهما بصفة مستعجلة وهما حاليا في وضعية صحية جيدة، وتم إتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية.

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