اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة





عرف شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة)، أمس، حادثة اختفاء شاب يبلغ من العمر 16 سنة حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه, فيما تتواصل عملية البحث عنه من قبل مصالح الحماية المدنية حسبما علم عن مصدر من هذا الجهاز. وأوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح له أنه تم تلقي اليوم بلاغ يفيد بفقدان شاب يبلغ من العمر 16 سنة و ينحدر من منطقة سيدي عبد الله بزرالدة بعرض شاطئ الرمال الذهبية حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه. و قال المتحدث ان الواقعة حدثت في حدود الساعة الثانية و النصف زوالا من نهار أمس, حيث تم في الحين تسخير 3 غطاسين من أعوان الحماية المدنية و زورق و سيارة إسعاف لعملية البحث عن الضحية دون العثور عليه لحد الآن . كما تمت الاستعانة بخفر السواحل في محاولة لإنقاذه إن أمكن وتبقى عملية البحث عن الشاب المفقود متواصلة , يضيف الملازم بن خلف الله. وذكر المصدر بحادثة إختفاء وفقدان شخصين على مستوى ذات الشاطئ السنة الماضية , حيث لا تزال عملية البحث عنهما متواصلة إلى يومنا هذا.

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