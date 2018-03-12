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12/03/2018 10:30:00

بوتفليقة يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء الأربعاء القادم


سيترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الأربعاء، حيث سيكون على رأس أشغاله القانون المتعلق بالأعياد الوطنية وكذا العطل المدفوعة الأجر وستكون ضمن هذه القائمة ترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر. وينتظر أن يتطرق مجلس الوزراء – حسب مصادر موثوقة- للعديد من القضايا خاصة ما تعلق بالأعياد الوطنية والعطل المدفوعة الأجر وستكون ضمن هذه قائمة الأعياد الاحتفال بالسنة الأمازيغية المصادف لـ 12 جانفي من كل سنة أين سيرسم يناير كعيد وطني والتي أعلن بموجبها رئيس الجمهورية في 27 ديسمبر الماضي آخر اجتماع لمجلس الوزراء قراره المتعلق بترسيم يناير يوم مدفوع الأجر بداية من 12جانفي 2018 ، حيث كان رئيس الجمهورية وخلال المجلس الوزراء الأخير قد دعا لتشريع مشروع قانون متعلق باللغة الأمازيغية . كما أن جدول أعمال مجلس الوزراء سيناقش ويدرس عدد من الملفات تحمل طابعا ماليا واقتصاديا ، كما سيدرس مجلس الوزراء ويصادق على مشاريع قوانين جديدة حيث سيخصص لعرض ودراسة مجموعة من مشاريع القوانين خاصة ما تعلق منها بالجانب المالي والاقتصادي بحضور أعضاء الحكومة ". ويرتقب- حسب ذات المصادر-  أن تكون وزارة المالية والصناعة والتجارة والوزارة الأولى قد إتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي آمر بها الرئيس بوتفليقة في قانون المالية 2018 خاصة وأن القانون الجديد يعد تنفيذا للنموذج السياسي الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني، وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي من خلال التعديلات التي جاء بها لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي دون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، كما تضمن جدول اجتماع مجلس الوزراء "عرض الإجراءات الجديدة في قانون الصحة الجديد الذي لا يزال معلقا بقبة البرلمان.

 

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