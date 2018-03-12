بوعزقي يؤكد رغبة السلطات العمومية لتطهير العقار الفلاحي





دعا وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، أمس،إلى اقتصاد مياه السقي الفلاحي المورد الحيوي للتنمية الفلاحية وتفضيل تقنيات السقي الموضعي. ودعا الوزير لدى زيارته لمحيط فلاحي بحاسي لفحل لولاية غرداية "..الفلاحين على عصرنة شبكات السقي بما يسمح بتكييفها مع متطلبات السقي الموضعي بهدف اقتصاد الماء والرفع من المساحة الفلاحية المستغلة"، وبغرض مواجهة العجز في الموارد المائية بالنظر إلى أهميتها الحيوية لتلبية حاجيات السقي ستعمل الوزارة الوصية من الآن فصاعدا على وضع إستراتيجية لإقتصاد وتثمين الفلاحة المسقية. وترتكز هذه الإستراتيجية أساسا -حسب بوعزقي- على تحسين الإنتاج الفلاحي وتطوير تقنيات السقي والتحفيز لاقتصاد الماء وأيضا تطوير كل أشكال تصاميم أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم تحسين الإنتاجية. ولدى معاينته مستثمرة فلاحية متخصصة في زراعة الحبوب تتربع على مساحة 1.000 هكتار (قابلة للتوسيع إلى 2.000 هكتار) بمنطقة حاسي لفحل (145 كلم جنوب غرداية) أبرز الوزير الأهمية الممنوحة لقطاع البذور الذي يشكل "العمود الفقري" للسياسة الفلاحية من أجل تحسين المردودية لزراعات الحبوب والشعير بغرض ضمان الأمن الغذائي للبلاد، داعيا إلى الإستثمار في غرس أصناف "الأشجار المفيدة" التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة مستدامة للسكان المحليين، مجددا تأكيده عزم السلطات العمومية تطهير العقار الفلاحي من خلال استرجاع الأراضي المهملة والغير مستغلة.

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