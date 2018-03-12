

الصين تلغي القيود على فترات الرئاسة صوت البرلمان الصيني ،أمس، على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية ممهداً الطريق امام بقاء شي جينبينغ رئيساً مدى الحياة. وأقر البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة



إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك» بينما تنتظر دول «أوبك» زيادة متوقعة في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، العام الحالي، تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج من حقول



تيــجاني: تكلفة تعويض الأدوية بلغت أكثر من 200 مليار دينار · أكثر من 400 مليار دينار مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي خلال 2017 كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ،تيجاني حسين هدام ، أمس، أن مداخيل الصندوق



لقاءات "الحسم" بين الوزارة و "الكناباست" · المجلس سيجتمع قريبا لمناقشة تطورات وقف الإضراب · مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018 شرعت وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس



بوتفليقة يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء الأربعاء القادم سيترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الأربعاء، حيث سيكون على رأس أشغاله القانون المتعلق بالأعياد الوطنية وكذا العطل المدفوعة الأجر وستكون



بوعزقي يؤكد رغبة السلطات العمومية لتطهير العقار الفلاحي دعا وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، أمس،إلى اقتصاد مياه السقي الفلاحي المورد الحيوي للتنمية الفلاحية وتفضيل تقنيات السقي الموضعي. ودعا الوزير لدى



وزارة التعليم العالي تلتقي "الأطباء المقيمين" اليوم يجتمع مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مع ممثلي الأطباء المقيمين لدراسة قرارهم القاضي بمقاطعة امتحانات التخصص للمرة الثانية على التوالي منذ دخولهم في



مرموري يشرف على إفتتاح الصالون الدولي للصناعة التقليدية يشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ،حسن مرموري، على إفتتاح الطبعة 22 للصالون الدولي للصناعة التقليدية. وسيتم افتتاح الصالون الذي سيشرف عليه وزير السياحة الثلاثاء القادم على



تعيين "باحميد" مديرا عاما جديدا للجمارك الجزائرية تم رسميا تعيين باحميد فاروق مديرا عاما جديدا للجمارك الجزائرية خلفا لنور الدين علاق الذي شغل المنصب بالنيابة منذ نوفمبر 2017، بعد إنهاء مهام المدير