مرموري يشرف على إفتتاح الصالون الدولي للصناعة التقليدية
يشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ،حسن مرموري، على إفتتاح الطبعة 22 للصالون الدولي للصناعة التقليدية. وسيتم افتتاح الصالون الذي سيشرف عليه وزير السياحة الثلاثاء القادم على الساعة 13:30 مساءا، بقصر المعارض “الصفاكس”، حيث خصص لهذا الصالون الدولي شعار” الصناعة التقليدية، دعم لإقتصاد مستدام” -حسب بيان للوزارة-، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وستدوم فعاليات الصالون الدولي للصناعة التقليدية سبعة أيام، أي بداية من 13 مارس الجاري إلى غاية 19 من نفس الشهر.
عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك