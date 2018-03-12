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12/03/2018 10:11:00

تعيين "باحميد" مديرا عاما جديدا للجمارك الجزائرية


تم رسميا تعيين باحميد فاروق مديرا عاما جديدا للجمارك الجزائرية خلفا لنور الدين علاق الذي شغل المنصب بالنيابة منذ نوفمبر 2017، بعد إنهاء مهام المدير العام السابق قدور بن الطاهر. وكان باحميد المتحصل على شهادة ماجستير في الاقتصاد من جامعة الجزائر،  يشغل منصب رئيس ديوان وزارة الصناعة والمناجم، كما تقلد العديد من المناصب على مستوى جهاز الجمارك، آخرها كان منصب مدير المعدات والبنية التحتية من 2008 إلى 2017، كما شغل منصب مدير جهوي بالجمارك ما بين سنتي 2006 و2008.

 

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