"الأرسيدي" : هيئة لتبادل النقاش والمقترحات بين أحزاب شمال إفريقيا





أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" ، أمس، أنه تم الاتفاق على إنشاء هيئة لتبادل النقاش والمقترحات بين أحزاب شمال إفريقيا ، وقال إن هذه المبادرة تفرضها متطلبات تاريخية واعتبارات سياسية تزداد تداعياتها الجيوسياسية إلحاحا يوما بعد يوم. وكشف الحزب -في بيان له- عن اطلاق مبادرة ترمي لإنشاء هيئة لتبادل النقاش والمقترحات بين أحزاب شمال إفريقيا، وقال إن ذلك جاء بعد التشاور مع القيادات المعنية و الموقعة والاتفاقات المكتوبة خلال أشغال المؤتمر الخامس للحزب الذي انتخب فيه محسن بلعباس كرئيس للحزب للمرة الثانية على التوالي ، موضحا:" ..أحزاب شمال الافريقية التي حضرت أشغال المؤتمر الخامس للحزب تشمل كل من أعضاء الوفود التونسية والجزائرية والمغربية والليبية حيث دارت المناقشات حول مستقبل منطقة جنوب الصحراء الكبرى نصيبا هاما، اتفقوا على اعطاء امتداد لعلاقاتهم وإقرار متابعة حثيثة لها بالطرق والوسائل التي سيلتزمون بتحديدها في أقرب الآجال الممكنة". وقال "الأرسيدي" إن "هذه المبادرة تفرضها متطلبات تاريخية واعتبارات سياسية تزداد تداعياتها الجيوسياسية إلحاحا يوما بعد يوم ،بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى توفير إطار ذات مصداقية وعملي ومساير للوضع الذي تعيشه بلدان شمال إفريقيا الأربعة من أجل تجاوز تشتت إمكانياتها السياسية والاقتصادية الذي يعيق حركة شبه القارة الشمال إفريقية ويتركها عرضة لحالة الجمود وخطر التردي، بل وحتى زعزعة الاستقرار، يرى جميع المشاركين حسب نفس البيان أن هناك ضرورة ملّحة، اقتصاديا وبيئيا وأمنيا، لا تستحمل أي تأجيل ولا أي ذريعة، لعقد جديد يشمل البلدان الأربعة المذكورة والدول المحاذية لمنطقة الساحل". وقال البيان:" ..الموقعّين على هذا الإعلان مقتنعون بأن آفاق تموقع جديد وتنظيم أراضي كل بلد على الترتيب، يجب أن تتجاوز السياقات الظرفية والطوارئ التي تجاهلت وقوّضت وحاربت مصير تتطلب الأوضاع الوطنية الجديدة والتطورات الدولية الراهنة أن تدرجه ضمن أولى الأولويات في الأجندة الإقليمية".

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