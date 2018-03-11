

تيسمسيلت : حجز 8 آلاف علبة سجائر اكدت لنا مصادر اعلامية بان رجال الدرك لولاية تيسمسيلت تمكنت أمس السبت من حجز 8 آلاف علبة سجائر مع توقيف المتورط في القضية حسبما اكدت



اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة بالعاصمة و عملية البحث عنه لا تزال متواصلة عرف شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة) اليوم الاحد حادثة اختفاء شاب يبلغ من العمر 16 سنة حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه,



السيسي: المصريون يثقون بقدرة الجيش والشرطة على اقتلاع الإرهاب أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن والمواطنين، مؤكداً أن «الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في



آسيا جبار الأديبة التي حملت الجزائر إلى العالم لم تترك المرأة مجالا إلا وخاضت فيه وكانت مبدعة ومميزة ومختلفة، ولو قلبنا صفحات المراجع وكتب التراجم ومعاجم الأدباء والأديبات لوجدنا الكثير منهن حققن مركزا



تنظيم معرض باريس الدولي للكتاب 16 مارس تحتضن العاصمة الفرنسية، الدورة الـ38 من معرض باريس الدولي للكتاب، أحد أهم المناسبات الأدبية في أوروبا والعالم، خلال الفترة من 16 حتى 19 مارس 2018،



النقابات "غاضبة" بسبب "الخصم" من الأجور · الاستشارة حول موعد "الباك" ستكون مابين 12 و15 مارس الجاري أعربت نقابات التربية عن غضبها بسبب "الخصم" من رواتب الأساتذة المضربين بأمر من وزارة التربية الوطنية ، مؤكدة أنه



البنوك تتوجه لتمويل شراء السكنات اقترض الجزائريون إلى غاية نهاية السنة الماضية ما تجاوزت قيمته 50 ألف مليار سنتيم، أنفقت أكثر من 90 بالمائة منها، في شراء مختلف الصيغ من



بن زعيم: الرئيس لن يرضى أبدا أن يهان السيناتور · 13 مارس مثول بن زعيم أمام اللجنة التأديبية للحزب أكد السيناتور ،عبد الوهاب بن زعيم، أن رئيس الجمهورية لن يرضى أبدا أن يهان السيناتور كونه



زعلان: مشروع لربط تبسة بالطريق السيار شرق-غرب كشف وزير الأشغال العمومية و النقل ،عبد الغني زعلان، أمس، بولاية تبسة أنه سيتم ربط هذه الولاية بالطريق السيار شرق-غرب عبر الطريق الوطني رقم 10