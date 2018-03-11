تيسمسيلت : حجز 8 آلاف علبة سجائر
اكدت لنا مصادر اعلامية بان رجال الدرك لولاية تيسمسيلت تمكنت أمس السبت من حجز 8 آلاف علبة سجائر مع توقيف المتورط في القضية حسبما اكدت تلك المصادر التي تمكنت من الوصول الى المعلومة اليوم الأحد مساءا وحسبه جاء هذا في بيان للمجموعة الاقليمية الدرك الوطني . وحسب المصدر قد تم ضبط هذه الكمية من السجائر مخبأة في سيارة كانت قادمة من مدينة ثنية الحد ومتجهة لعاصمة الولاية حيث تم توقيفها على مستوى حاجز أمني لعناصر الدرك الوطني لبلدية خميستي. وتم حجز الكمية المذكورة بسبب عدم امتلاك صاحب السيارة فاتورة الشراء فيما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت بفتح تحقيق في القضية..
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