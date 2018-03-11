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11/03/2018 17:40:00

اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة بالعاصمة و عملية البحث عنه لا تزال متواصلة


عرف شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة (غرب الجزائر العاصمة) اليوم الاحد حادثة اختفاء شاب يبلغ من العمر 16 سنة حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه, فيما تتواصل عملية البحث عنه من قبل مصالح الحماية المدنية حسبما علم عن مصدر من هذا الجهاز. و اوضح الملازم الاول خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية  انه تم تلقي اليوم بلاغ يفيد بفقدان شاب يبلغ من العمر 16 سنة و ينحدر من منطقة سيدي عبد الله بزرالدة بعرض شاطئ الرمال الذهبية حيث كان يسبح رفقة مجموعة من اصدقائه. و قال المتحدث ان الواقعة حدثت في حدود الساعة الثانية و النصف زوالا من نهار اليوم , حيث تم في الحين تسخير 3 غطاسين من اعوان الحماية المدنية و زورق و سيارة اسعاف لعملية البحث عن الضحية دون العثور عليه لحد الان . كما تمت الاستعانة بخفر السواحل في محاولة لانقاذه ان امكن و تبقى عملية البحث عن الشاب المفقود متواصلة , يضيف الملازم بن خلف الله. و ذكر المصدر بحادثة اختفاء و فقدان شخصين على مستوى ذات الشاطئ السنة الماضية , حيث لا تزال عملية البحث عنهما متواصلة الى يومنا هذا.

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اختفاء شاب بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة بالعاصمة و عملية البحث عنه لا تزال متواصلة

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