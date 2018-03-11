النقابات "غاضبة" بسبب "الخصم" من الأجور





· الاستشارة حول موعد "الباك" ستكون مابين 12 و15 مارس الجاري

أعربت نقابات التربية عن غضبها بسبب "الخصم" من رواتب الأساتذة المضربين بأمر من وزارة التربية الوطنية ، مؤكدة أنه لم يتم احترام قوانين الخصم، وندّد المنسق الوطني للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بإجراء خصم رواتب الأساتذة المضربين وقال إنه كان المفروض أن تخضع للتفاوض بينهم و بين الوزارة الوصية.وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل عملية الاستشارة حول تأجيل موعد بكالوريا 2018، مؤكدة في بيان لها أن الاستشارة بخصوص إبقاء فترة الإمتحانات في الأيام : 7،6،5،4،3 جوان أو تأجيلها إلى 24،23،21،20،19 جوان القادم، ستكون في الفترة مابين 12 و15 مارس الجاري. أما عن عملية التصويت فقد دعت الوزارة الطلبة المتمدرسين والأحرار، إلى زيارة موقع bac.onec.dz واسعمال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم للتمكن من دخول الموقع والإدلاء برأيهم. كما سيكون بإمكان مدراء الثانوات والأساتذة الإدلاء في رأيهم في موضوع تأجيل البكالوريا من عدمهم، عبر جدول للتصويت يتكفل المدراء بإعداده. فيما ستتولى المفتشية العامة للبيداغوجية مهمة الاتصال بالمفتشين لجمع آراءهم هم كذلك. ومن جانبه أوضح بوديبة في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" إنه كان المفروض أن تخضع للتفاوض بينهم و بين الوزارة الوصي، واصفا عدم تقاضي الأساتذة لأجورهم لشهر مارس، بالتعسفي و الإستفزازي، وقال المنسق الوطني للكناباست، بأن إجراء خصم كل أيام الإضراب من شهر واحد، يضاف إلى سلسلة الإجراءات غير القانونية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية منذ الإعلان عن الإضراب، وهو ما قد يخلّف ردة فعل عنيفة من قبل الأساتذة، مؤكدا أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار، سيناقش المشكل خلال جلسته اللاحقة التي سيعقدها في الأيام القادمة، مشددا على ضرورة التفاوض حول أيام الاضراب وصيغة الخصم، التي لا يجب أن تكون بالشكل الذي جاءت عليه. ووصف بوديبة في ذات السياق، قرار الخصم بتعسفي ضد الأساتذة. مؤكدا ما يعكسه القرار من حقد دفين لمسؤولي القطاع على الأساتذة رغم إيجابية الكناباست في التعامل مع الوزارة.

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