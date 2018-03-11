البنوك تتوجه لتمويل شراء السكنات





اقترض الجزائريون إلى غاية نهاية السنة الماضية ما تجاوزت قيمته 50 ألف مليار سنتيم، أنفقت أكثر من 90 بالمائة منها، في شراء مختلف الصيغ من السكنات، كما هو الشأن بالنسبة للسكن الترقوي العمومي، على اعتبار أن معظم هؤلاء اضطروا إلى اللجوء للإقتراض من البنوك الوطنية من أجل تسديد الأشطر المفروضة عليهم. وتكشف الأرقام– حسب مصادر إعلامية-أن السوق المالية والمصرفية على عجز المواطنين الجزائريين على مواكبة الأسعار الملتهبة للعقار في الجزائر بالموازاة مع ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يفرض عليهم في نهاية المطاف الاستنجاد بالقروض البنكية التي أصبحت تشكل أكبر نسبة منها قروض للعائلات، بدلا من إسهام البنوك والمؤسسات المالية في الدورة الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع المنتجة. وبالموازاة مع ذلك، تبقى أسعار السكنات في الجزائر، بما فيها “المدعمة” من طرف الدولة، بعيدة عن متناول القدرة الشرائية لأغلبية العائلات والأسر الجزائرية، بحكم تضاؤل القدرة الشرائية للمواطن تضاف إليها جملة من العوامل والأسباب، على رأسها انهيار قيمة العملة الوطنية، وخضوع العقار إلى منطق المضاربة و”البزنسة” التي عادة ما تختبئ وراء قلة العرض بمقابل الطلب المتزايد، بينما تغيب المعايير المعمول بها في جميع مناطق العالم لتحديد قيمة عقار معين في منطقة معينة من الوطن، ما يفتح الباب على مصرعيه للممارسات السماسرة.

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