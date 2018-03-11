بن زعيم: الرئيس لن يرضى أبدا أن يهان السيناتور
· 13 مارس مثول بن زعيم أمام اللجنة التأديبية للحزب
أكد السيناتور ،عبد الوهاب بن زعيم، أن رئيس الجمهورية لن يرضى أبدا أن يهان السيناتور كونه يقوم بمهامه بما يكفله له الدستور، مجددا مطالبة الأمين العام لـ "الافالان" بالخلود إلى الراحة كون الزمان ليس زمانه ولا المكان مكانه . وأوضح بن زعيم في كلمه الرابعة التي نشرها بعد تلقيه أمر استدعائه للمثول يوم 13 مارس أمام اللجنة التأديبية للحزب، أن "خرق الدستور واستدعاء عضو مجلس الأمة كتابيا لمساءلته ومحاكمته عن رأيه وقناعاته وتهديده من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية وسابقة خطيرة في التدخل في صلاحيات الهيئة التشريعية إنها ليس قضية داخلية وليس قضية نائب". وأشار السيناتور أن استدعائه استصغار وتقزيم لنائب الأمة المنتخب بإرادة الشعب ثم بإرادة أكثر من 550 منتخب ومنتخبة ، معتبرا أن ولد عباس تولى قيادة "الأفالان" في ظروف معينة.
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