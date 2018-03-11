توقيف تاجر مخدرات بحوزته أكثر من (400) كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار





في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 11 مارس 2018 بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار/ن.ع.3، تاجر مخدرات بحوزته كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(455) كيلوغرام، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، كمية أخرى من نفس المادة تٌقدر بـ(214,225) كيلوغرام. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وضبطت سلاحا ناريا ونظارة ميدان و(04) مركبات رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة/ن.ع.4، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(34) قنطار من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب. كما تم توقيف (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبسكرة.

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