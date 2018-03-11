جيلالي سفيان يدعو المعارضة للتجند تحسبا للرئاسيات





شدد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، على أهمية التجند تحسبا لرئاسيات 2019، داعيا أحزاب المعارضة إلى ضرورة الالتفاف فيما بينها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال عرض برنامج توافقي. وأكد رئيس الحزب في كلمة له خلال إحياء الذكرى السابعة لتأسيس الحزب أنه مستعد لتقبل أي أفكار لا توجد في برنامجه السياسي إذا كانت تخدم الجزائر، منتقدا فكرة "العهدة الخامسة"، وقال إنه حان الوقت لكي تلتف أحزاب المعارضة مع بعضها البعض مرة أخرى، والعمل بشكل تشاركي قبل رئاسيات 2019، لكي يتم بلورة برنامج سياسي توافقي هدفه إنقاذ الجزائر من أنياب الأزمة الاقتصادية التي باتت تنهش العديد من القطاعات فيها. وقال سفيان إن حزبه عمل منذ تأسيسه على خلق رابط بين المجتمع والسياسة، في ظل الطلاق البائن المعلن من قبل المواطن للسياسة، التي تعد يضيف ذات المتحدث الرافد الوحيد للجزائر، موضحا أن مناضليه يرغبون في تغيير الواقع المعاش بالجزائر بشتى الطرق السلمية دون اللجوء للعنف.

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