ولد عباس: بوتفليقة على دراية بكل شيء





· الأفلان بيت كبير ولا ما تعشيتش تبات في الدفا”

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، على علم بكل كبيرة وصغيرة تحدث في البلاد، داعيا أبناء العتيد لأن يبقوا على عهد الجبهة، وقال إن عودة الأساتذة من الإضراب، كان بفضل تدخل الرئيس في هذا الملف. ودعا الأمين العام خلال ندوة صحفية عقدها على هامش تكريمه الشهيد العربي بن مهيدي وبعض الشهيدات بالمدرسة العليا للفندقة في عين البنيان المناضلات بحزبه، والنواب بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، أن يبقوا على عهد الجبهة، وقال:"..لازم تكونو أرقاز”، و”تكونوا بالمرصاد”، مضيفا أن الأفلان فخور بالمناضلات بحزبه، ولا يتخلى عنهن: ”الأفلان بيت كبير ولا ما تعشيتش تبات في الدفا”. وثمن ولد عباس تدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة قطاع التربية، حيث أكد بأن عودة الأساتذة إلى قاعات التدريس كان بفضل تدخل الرئيس إضافة إلى الوساطة التي قادها “الأفلان”. وثمن ولد عباس المكانة التي وصلتها المرأة الجزائرية خاصة على مستوى التمثيل السياسي، مبرزا أنه “منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة قفز عدد النواب النساء في البرلمان من 15 إلى 115 برلمانية”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتشرف بالشهيدات، خاصة وأن الأفلان لديه دين مع الشهيدات الذين ضحوا من أجل تحرير البلاد دون أن ننسى عملاق الثورة العربي بن مهيدي.

.. نتمنى أن يكون كل يوم عيد للمرأة

تمنى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن يكون للمرأة عيدا كل أيام السنة، وهذا لتفادي التفريق بين الرجل والمرأة بهذه المناسبة، وقال ولد عباس "أن الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، ومنذ توليه مقاليد الحكم للبلاد، أعطى عناية خاصة للمرأة في كل المستويات".





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