

البنوك تتوجه لتمويل شراء السكنات اقترض الجزائريون إلى غاية نهاية السنة الماضية ما تجاوزت قيمته 50 ألف مليار سنتيم، أنفقت أكثر من 90 بالمائة منها، في شراء مختلف الصيغ من



بن زعيم: الرئيس لن يرضى أبدا أن يهان السيناتور · 13 مارس مثول بن زعيم أمام اللجنة التأديبية للحزب أكد السيناتور ،عبد الوهاب بن زعيم، أن رئيس الجمهورية لن يرضى أبدا أن يهان السيناتور كونه



زعلان: مشروع لربط تبسة بالطريق السيار شرق-غرب كشف وزير الأشغال العمومية و النقل ،عبد الغني زعلان، أمس، بولاية تبسة أنه سيتم ربط هذه الولاية بالطريق السيار شرق-غرب عبر الطريق الوطني رقم 10



زعلان: مشروع لربط تبسة بالطريق السيار شرق-غرب كشف وزير الأشغال العمومية و النقل ،عبد الغني زعلان، أمس، بولاية تبسة أنه سيتم ربط هذه الولاية بالطريق السيار شرق-غرب عبر الطريق الوطني رقم 10



توقيف تاجر مخدرات بحوزته أكثر من (400) كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 11 مارس 2018 بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار/ن.ع.3، تاجر مخدرات بحوزته كمية



جيلالي سفيان يدعو المعارضة للتجند تحسبا للرئاسيات شدد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، على أهمية التجند تحسبا لرئاسيات 2019، داعيا أحزاب المعارضة إلى ضرورة الالتفاف فيما بينها خلال الفترة الحالية، وذلك



لعسكري: نراهن على المؤتمر الاستثنائي لإعادة “الأفافاس” إلى مكانته أكد عضو الھیئة الرئاسیة لحزب جبھة القوى الاشتراكیة، علي لعسكري،أن الرهان يقع على المؤتمر الاستثنائي القادم لإنقاذ حزب الأفافاس الذي دخل في دوامة من المشاكل



ولد عباس: بوتفليقة على دراية بكل شيء · الأفلان بيت كبير ولا ما تعشيتش تبات في الدفا” أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، عبد



بدوي يشرف على دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين يشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نورالدين بدوي، اليوم، بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي احمد مدغري" على دورة تكوينية وطنية، حيث سيتم بث مراسيم