بدوي يشرف على دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين
يشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نورالدين بدوي، اليوم، بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي احمد مدغري" على دورة تكوينية وطنية، حيث سيتم بث مراسيم الافتتاح الرسمي على المباشر عبر 48 ولاية وجميع الولايات المنتدبة بفضل تقنية التحاضر عن بعد. وحسب وزارة الداخلية فإن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار البرنامج التكويني المتعدد السنوات المسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة المنتخبين المحليين و الهادف إلى مرافقتهم قصد تحسين تسييرهم المحلي وتقديم خدمة نوعية تستجيب لتطلعات المواطنين. وسيستفيد من هذه الدورة 1783 منتخب محلي عبر 48 ولاية وتتمحور حول المجالات المرتبطة بالتسيير المحلي على غرار مهام و تنظيم البلدية، المالية المحلية، الصفقات العمومية، التنمية المحلية، الحالة المدنية وتنقل الاشخاص والممتلكات، المنازعات، تسيير الموارد البشرية والتسيير والوقاية من المخاطر، سيضمن تأطيرها 180 مكون من اطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا 4 اطارات سامية من الدائرة الوزارية ، بالإضافة الى 96 اطار تابع للحماية المدينة. للإشارة يتضمن هذا البرنامج المتعدد السنوات دورات تكوينية أخرى على المدى القصير المتوسط والبعيد ترافق عمل المنتخبين المحليين طيلة العهدة القادمة.
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