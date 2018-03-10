النقابة الوطنية للزوايا تنسب نسب بن غبريت الى ال البيت





نسبت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف في الجزائر، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت إلى آل البيت، وقالت النقابة في تدوينة على صفحتها على موقع “فيسبوك” أن ما تعرض له قطاع التربية والوزيرة بن غبريت ما هو إلا فتنة “تصيب آل البيت من الأشراف”، وكانت النقابة قد دافعت مؤخرا عن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد و قالت عنه انه خادم الزوايا وكتاب الله والمدافع عنه.

وذكرت النقابية في منشورها، بان النقيب الوطني للزوايا الأشراف بالجزائر، بحث في الأنساب الشريفة. “ومن بينهم شجرة معالي الوزيرة المحترمة السيدة وزيرة التربية التي يمتد شرفها ونسبها إلى سيد الخلق رسول الله وهذا شرف عظيم لنا والمنظومة التربوية”. واعتبرت أن ما تعرض له هذا “القطاع المحترم من تجاوزات من إضرابات ما هو إلا فتنة تصيب أل البيت من الأشراف الذي أوصى عنهم سيد الخلق رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليما”.

وقالت النقابة بان حل المشاكل التي عانى منها القطاع جاءت بفضل حنكة مسؤولي التربية وعلى رأسهم “معالي الوزيرة المحترمة”، وأضافت أن الوزيرة تجاوزت الفترة العسيرة التي عاشتها وكان لها “بعد العسر يسر”، دون أن تنسى النقابة الدعاء للوزيرة بالسداد.

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 2 مرة