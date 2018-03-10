الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
10/03/2018 22:02:00

النقابة الوطنية للزوايا تنسب نسب بن غبريت الى ال البيت


نسبت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف في الجزائر، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت إلى آل البيت، وقالت النقابة في تدوينة على صفحتها على موقع “فيسبوك” أن ما تعرض له قطاع التربية والوزيرة بن غبريت ما هو إلا فتنة “تصيب آل البيت من الأشراف”، وكانت النقابة قد دافعت مؤخرا عن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد و قالت عنه انه خادم الزوايا وكتاب الله والمدافع عنه.

وذكرت النقابية في منشورها، بان النقيب الوطني للزوايا الأشراف بالجزائر، بحث في الأنساب الشريفة. “ومن بينهم شجرة معالي الوزيرة المحترمة السيدة وزيرة التربية التي يمتد شرفها ونسبها إلى سيد الخلق رسول الله وهذا شرف عظيم لنا والمنظومة التربوية”. واعتبرت أن ما تعرض له هذا “القطاع المحترم من تجاوزات من إضرابات ما هو إلا فتنة تصيب أل البيت من الأشراف الذي أوصى عنهم سيد الخلق رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليما”.

وقالت النقابة بان حل المشاكل التي عانى منها القطاع جاءت بفضل حنكة مسؤولي التربية وعلى رأسهم “معالي الوزيرة المحترمة”، وأضافت أن الوزيرة تجاوزت الفترة العسيرة التي عاشتها وكان لها “بعد العسر يسر”، دون أن تنسى النقابة الدعاء للوزيرة بالسداد.

 

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 2 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

النقابة الوطنية للزوايا تنسب نسب بن غبريت الى ال البيت

نسبت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف في الجزائر، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت إلى آل البيت، وقالت النقابة في تدوينة على صفحتها على موقع “فيسبوك”
image

رئيسة الوزراء البريطانية تهدي محمد بن سلمان هدية ثمينة

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، هدية تاريخية قيمة لولي العهد السعودي
image

حجز (50) كلغ من "القنب الهندي" و (283) مليون سنتيم في مختلف ولايات الوطن

    تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في للمخدرات من نوع القنب الهندي وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا
image

جمال ولد عباس : رئيس الجمهورية على دراية بكل كبيرة وصغيرة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، على دراية وعلم بكل كبيرة وصغيرة تحدث في
image

ترحيب وتفاؤل بعد الإعلان عن لقاء بين "ترمب" و"كيم"

·      لافروف عدّه «خطوة في الاتجاه الصحيح» رحبت الصين ، أمس،  بالإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد
image

وزارة التربية تأمر بخصم رواتب الأساتذة المضربين

اكدت مصادر اعلامية انه تم تسجيل  تنديد من قبل  المنسق الوطني للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بعد القيام  بإجراء خصم رواتب الأساتذة
image

عدد سيدات الأعمال ما يزال ضعيفا في الجزائر

 ·      أكثر من 149 ألف سيدة أعمال من إجمالي 1,96  مليون رئيس مؤسسة يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من
image

مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية

·      ..وخط جديد للسكة الحديدية سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط  بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية  لتصبح بذلك المساحة
image

عيسى: كونوا سلفيين حقا أو لا تكونوا

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، أمس، أن سلفيي الجزائر يتخذون  الأحزاب غطاءا لها، وتظلل غيرها ليست سلفية حقا، وقال إن "السلف" كلهم يدْعون إلى
image

هكذا سيتم فتح أقسام الدكتوراه في الجامعات

تم تحديد رزنامة التكوين في الطور الثالث للدخول الجامعي 2018/2019، بين شهر مارس الجاري وجوان المقبل. وجاء في التعليمة رقم 187 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قيم هذا المقال
0