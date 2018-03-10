رئيسة الوزراء البريطانية تهدي محمد بن سلمان هدية ثمينة
قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، هدية تاريخية قيمة لولي العهد السعودي
والهدية عبارة عن رسم لشجرة عائلة آل سعود، تظهر نزول سلالة آل سعود من ملوك الجزيرة العربية.وأوضح مكتب رئيسة الحكومة، في داوننغ ستريت، أن الوثيقة المؤطرة تم إنشاؤها في الأصل من قبل القنصل العام للمملكة فيكتوريا في جدة عام 1880.وقال المتحدث الرسمي باسم ماي: "رأت رئيسة الوزراء البريطانية، أن تلك الهدية ستكون مناسبة للأمير محمد بن سلمان".وزار ولي العهد السعودي بريطانيا مطلع الأسبوع الجاري، حيث قام بعقد عدة صفقات لصالح المملكة، كما التقى ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
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