

النقابة الوطنية للزوايا تنسب نسب بن غبريت الى ال البيت نسبت النقابة الوطنية للزوايا الاشراف في الجزائر، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت إلى آل البيت، وقالت النقابة في تدوينة على صفحتها على موقع “فيسبوك”



رئيسة الوزراء البريطانية تهدي محمد بن سلمان هدية ثمينة قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، هدية تاريخية قيمة لولي العهد السعودي



حجز (50) كلغ من "القنب الهندي" و (283) مليون سنتيم في مختلف ولايات الوطن تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في للمخدرات من نوع القنب الهندي وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا



جمال ولد عباس : رئيس الجمهورية على دراية بكل كبيرة وصغيرة قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، على دراية وعلم بكل كبيرة وصغيرة تحدث في



ترحيب وتفاؤل بعد الإعلان عن لقاء بين "ترمب" و"كيم" · لافروف عدّه «خطوة في الاتجاه الصحيح» رحبت الصين ، أمس، بالإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد



وزارة التربية تأمر بخصم رواتب الأساتذة المضربين اكدت مصادر اعلامية انه تم تسجيل تنديد من قبل المنسق الوطني للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بعد القيام بإجراء خصم رواتب الأساتذة



عدد سيدات الأعمال ما يزال ضعيفا في الجزائر · أكثر من 149 ألف سيدة أعمال من إجمالي 1,96 مليون رئيس مؤسسة يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من



مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية · ..وخط جديد للسكة الحديدية سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية لتصبح بذلك المساحة



عيسى: كونوا سلفيين حقا أو لا تكونوا أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، أمس، أن سلفيي الجزائر يتخذون الأحزاب غطاءا لها، وتظلل غيرها ليست سلفية حقا، وقال إن "السلف" كلهم يدْعون إلى