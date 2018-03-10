حجز (50) كلغ من "القنب الهندي" و (283) مليون سنتيم في مختلف ولايات الوطن





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في للمخدرات من نوع القنب الهندي وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا لولايات مجاورة، حيث تمّ توقيف (07) أشخاص تتراوح أعمارهم بين (33) و (52) سنة، كما تمّ حجز (50) كلغ من القنب الهندي، (283) مليون سنتيم، (03) سيارات، (13) هاتف نقال و منظار.

في عملية نوعية من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، تم الإطاحة بجماعة أشرار تمتهن المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث انطلقت القضية بعد استغلال معلومة وردت للمصلحة المذكورة، مفادها قيام شخص بالمتاجرة في القنب الهندي على مستوى الجزائر العاصمة امتدادا لولايات مجاورة، حيث يقوم بجلبها في سيارته الشخصية، بعد الاستغلال الدقيق للمعلومة وتكثيف التحريات التقنية متبوعة بسلسلة من التحريات الميدانية واستغلال للإذن بتمديد الاختصاص من محكمة البليدة، تم تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى الطريق السريع، حيث كان رفقة صديقه وامرأة وفتاتين صغيرتين، بعد تحويل السيارة إلى مقر الفرقة المحقق وتفتيشها، عُثر على (9.847) كلغ من القنب الهندي على شكل (20) قالب، بعد التحقيق مع المشتبه فيه، اعترف بهوية ممونه الرئيسي المقيم بولاية وهران، باستغلال الإذن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية بذات الولاية، تنقلت عناصر الفرقة إلى وهران، بعد تكثيف التحريات الميدانية، تمّ توقيف الممون على مستوى محل إقامته، بتفتيش حظيرة مواد البناء المستغلة من قبل المشتبه فيه، عثر على كميّة معتبرة من القنب الهندي زنتها الإجمالية بلغت (39.283) كلغ، بدوره اعترف هذا الأخير بمموله للمخدرات الذي كان في عملية نقل للمخدرات إلى ولايات الوسط.

استغلال لتمديد اختصاص ثانِِ، وبتدعيم من قبل الفرقة الأولى للبحث والتدخل بأمن ولاية وهران، تم توقيف سيارة المشتبه فيه رفقة ابنه، حيث عثر بداخل السيارة على مبلغ مالي قدره (243) مليون سنتيم و أربعة (04) هواتف نقّالة، كما عثر بداخل منزله بعد استغلال الإذن بتفتيش المنزل، على منظار كان يستغله لمراقبة وتفقّد أماكن إخفائه للمخدرات، تبعا للتحقيقات المتواصلة، تم توقيف الشخص المكلف بنقل المخدرات ضمن الشبكة برفقة شركائه وحجز مبلغ مالي أخر وهواتف نقالة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم السبعة (07) أمام السيد وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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