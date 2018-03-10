جمال ولد عباس : رئيس الجمهورية على دراية بكل كبيرة وصغيرة





قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، على دراية وعلم بكل كبيرة وصغيرة تحدث في البلاد. قال هذا جراء الندوة الصحفية

بعين البنيان، في نفس الوقت مثمنا تدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة قطاع التربية، حيث أكد بأن عودة الأساتذة إلى قاعات التدريس كان بفضل تدخل الرئيس دون ان ننسى الوساطة التي قادها “الأفلان”.

مشيدا بالرئيس بوتفليقة الذي بفضله قفزت عديدات من النائيبات في البرلمان من 15 إلى 115 برلمانية”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتشرف بالشهيدات، خاصة وأن الأفلان لديه دين مع الشهيدات الذين ضحوا من أجل تحرير البلاد دون أن ننسى عملاق الثورة العربي بن مهيدي.

كما قال واوصى ولد عباس، ا مناضلات حزبه، والنواب بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، أن يبقوا على عهد الجبهة، قائلا: نحن بالمرصاد. ملحا ان الأفلان فخور بالمناضلات حزبه، ولا يتخلى عنهن:

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