وزارة التربية تأمر بخصم رواتب الأساتذة المضربين





اكدت مصادر اعلامية انه تم تسجيل تنديد من قبل المنسق الوطني للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بعد القيام بإجراء خصم رواتب الأساتذة المضربين بأمر من وزارة التربية الوطنية، دون احترام لقوانين الخصم، التي كان المفروض أن تخضع للتفاوض بينهم و بين الوزارة الوصية، واعتبر بوديبة عدم تقاضي الأساتذة لأجورهم لشهر مارس، بالتعسفي و الإستفزازي .

وقال المنسق الوطني للكناباست، بأن إجراء خصم كل أيام الإضراب من شهر واحد، يضاف إلى سلسلة الإجراءات غير القانونية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية منذ الإعلان عن الإضراب، وهو ما قد يخلّف ردة فعل عنيفة من قبل الأساتذة ـ حسب ذات المصدرـ

و أكد بوديبة لموقع كل شيئ .بأن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار، سيناقش المشكل خلال جلسته اللاحقة التي سيعقدها في الأيام القادمة، خصوص و أنه في أرضية مطالب النقابة تم التركيز على إلغاء كل الإجراءات غير القانونية في عملية الخصم. موضحا بأن الكناباست لا ترفض الخصم وإنما الإجراءات المتّبعة في الخصم، مؤكدا على ضرورة التفاوض حول أيام الاضراب وصيغة الخصم، التي لا يجب أن تكون بالشكل الذي جاءت عليه.

ووصف بوديبة قرار الخصم بتعسفي ضد الأساتذة. مؤكدا ما يعكسه القرار من حقد دفين لمسؤولي القطاع على الأساتذة رغم إيجابية الكناباست في التعامل مع الوزارة. مضيفا بأن “وزارة التربية مرة أخرى تكشف حقيقة تعاملها مع الشريك الاجتماعي بالشكل الذي يدفع الأمور و المدرسة الجزائرية إلى التعفن”.

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