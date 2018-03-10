عيسى: كونوا سلفيين حقا أو لا تكونوا





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، أمس، أن سلفيي الجزائر يتخذون الأحزاب غطاءا لها، وتظلل غيرها ليست سلفية حقا، وقال إن "السلف" كلهم يدْعون إلى الإسلام والالتئام ولا يضلِّلون مَن خالفهم عن تأويل. وأوضح عيسى في منشور له عبر حسابه الرسمي “الفايسبوك”، أن “هؤلاء ليسوا من السلفيَّة في شيء”، مؤكدا أنهم يتخذونه منهجاً حزبيّاً كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام، وهذا هو الذي يُنكَر ولا يُمكن إقراره. وأضاف الوزير:" ..السلفيَّة بمعنى أن تكون حزباً خاصّاً له مميزاته ويُضلِّل من سواهم: نقول هؤلاء ليسوا من السلفيَّة في شيء"، مؤكدا أن هذا المنهاج مخالف للسلفية التي تدعوا إلى إتباع السلف ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، داعيا :"..يا سلفية الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا”، وقال أيضا :” مسلمين جزائريين وكفى”.

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