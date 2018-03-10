هكذا سيتم فتح أقسام الدكتوراه في الجامعات





تم تحديد رزنامة التكوين في الطور الثالث للدخول الجامعي 2018/2019، بين شهر مارس الجاري وجوان المقبل.

وجاء في التعليمة رقم 187 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تقسيم الرزنامة إلى أربعة مراحل، بداية من 10 مارس إلى 30 جوان، كما منعت الوزارة الأساتذة، الإنخراط في أكثر من مشروع واحد للتكوين في الطور الثالث،معتبرة أن التعدد في الإنتماء يؤدي إلى رفض العروض المعنية. كما حددت شروط قبول طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث- حسب ذات البيان- ، حيث توجب الطالب بالعمل مع خمسة أساتذة باحثين على الأقل،أو باحثين دائمين مؤهلين في الشعبة، منهم ثلاثة من داخل المؤسسة المؤهلة،فيما تقترح المؤسسات الجامعية تكوينا واحدا في الشعبة، ويضم على الأقل ثلاث تخصصات ولكل تخصص ثلاثة مناصب على الأقل، بإستثناء الشعب التي تضم تخصص واحد أو إثنان فقط، فيما لا يمكن أن يقل عدد المناصب المطلوبة عن تسعة، لكل تكوين وحسب الشعبة،إضافة إلى تحديد المناصب المطلوبة لتأهيل تكوين في الطور الثالث، وذلك حسب قدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين،وأنه يحدد العدد الأقصى للإشراف على الأطروحات “دكتوراه علوم، دكتوراه أل أم دي”، بستة أشهر أطروحات في العلوم والتكنولوجيا.

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