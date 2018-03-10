

حجز (50) كلغ من "القنب الهندي" و (283) مليون سنتيم في مختلف ولايات الوطن تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في للمخدرات من نوع القنب الهندي وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا



جمال ولد عباس : رئيس الجمهورية على دراية بكل كبيرة وصغيرة قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، على دراية وعلم بكل كبيرة وصغيرة تحدث في



ترحيب وتفاؤل بعد الإعلان عن لقاء بين "ترمب" و"كيم" · لافروف عدّه «خطوة في الاتجاه الصحيح» رحبت الصين ، أمس، بالإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد



وزارة التربية تأمر بخصم رواتب الأساتذة المضربين اكدت مصادر اعلامية انه تم تسجيل تنديد من قبل المنسق الوطني للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بعد القيام بإجراء خصم رواتب الأساتذة



عدد سيدات الأعمال ما يزال ضعيفا في الجزائر · أكثر من 149 ألف سيدة أعمال من إجمالي 1,96 مليون رئيس مؤسسة يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من



مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية · ..وخط جديد للسكة الحديدية سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية لتصبح بذلك المساحة



عيسى: كونوا سلفيين حقا أو لا تكونوا أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، أمس، أن سلفيي الجزائر يتخذون الأحزاب غطاءا لها، وتظلل غيرها ليست سلفية حقا، وقال إن "السلف" كلهم يدْعون إلى



هكذا سيتم فتح أقسام الدكتوراه في الجامعات تم تحديد رزنامة التكوين في الطور الثالث للدخول الجامعي 2018/2019، بين شهر مارس الجاري وجوان المقبل. وجاء في التعليمة رقم 187 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



هذا هو تاريخ دفع تكلفة الحج لموسم 2018 تم تحديد موعد دفع تكلفة الحج لموسم 2018 والمقدرة بمبلغ 405 ألف دج ابتداء من 18 مارس 2018 حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف