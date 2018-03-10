هذا هو تاريخ دفع تكلفة الحج لموسم 2018
تم تحديد موعد دفع تكلفة الحج لموسم 2018 والمقدرة بمبلغ 405 ألف دج ابتداء من 18 مارس 2018 حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أول أمس في بيان لها. وجاء في البيان أن " وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنهي كافة الحجاج الميامين أن دفع تكلفة الحج لموسم 1439 ه / 2018 م والمقدرة بـ 000 405 دج دون احتساب التذكرة ستكون ابتداء من تاريخ 18 مارس 2018 لدى فروع بنك الجزائر عبر التراب الوطني ".
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