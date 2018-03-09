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09/03/2018 20:19:00

400 مليون يورو هي قيمة صفقة انتقال نيمار الى ريال مدريد


أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد لكرة القدم، إنه لن يتفاجأ إذا بلغت صفقة انتقال البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان 400 مليون يورو.

ويبدو أن الرقم الذي وضعه زيدان لم يأت من فراغ، نظرا لشدة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نجم الفريق الباريسي نيمار. فقد ذكرت صحيفة (AS) الإسبانية الواسعة الانتشار، أنه قبل بضعة أيام، عقد ممثلو ريال مدريد اجتماعا مع والد اللاعب البرازيلي، وأعلنوا خلاله استعداد النادي الإسباني تخصيص 400 مليون يورو لضم اللاعب.

ونقل موقع "Goal.com"، عن زيدان قوله: "لن أقوم بمناقشة لاعبين آخرين. باريس سان جيرمان دفع مقابل ضمه 222 مليون يورو؟ حسنا وهذا جيد. عندما قام ريال مدريد بشرائي بمبلغ 72 مليون يورو، بدا لي الأمر لا يصدق. بعد 10 سنوات، أصبحت المبالغ أكبر بكثير. ربما في غضون سنوات قليلة سوف يتم دفع  مبلغ 400 مليون يورو مقابل ضم لاعب ما. ربما سيحدث هذا قريبا".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن نيمار يمكنه أن ينضم إلى أي فريق في العالم، معربا عن اعتقاده، بأن نيمار، لاعب جيد جدا كما العديد من لاعبي كرة القدم الآخرين.

وتشير التقارير إلى أن المهاجم البرازيلي هو هدف ريال مدريد الرئيسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في حين أكدت تقارير إعلامية أخرى، بعد أيام قليلة من خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروباعلى يد ريال مدريد، أكدت رغبة نيمار في العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

فقد أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني، أن نيمار نادم على انتقاله إلى سان جيرمان، وأخبر إدارة البارسا مؤخرا برغبته في العودة مجددا للدفاع عن ألوان البلوغرانا.

بينما في المقابل، تم الاعلان في وقت سابق أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نجمه البرازيلي، قبل صيف العام 2019. وانتقل نيمار (26 عاما) إلى صفوف الفريق الباريسي قادما من برشلونة في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو، ودافع البرازيلي في الموسم الحالي، عن ألوان الأمراء في 29 مباراة، وسجل خلالها 27 هدفا، إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة.

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