الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/03/2018 11:31:00

كيم جونغ أون يفرض نفسه كقوة عالمية وترامب يوافق واسعار النفط ترتفع


أدت الأنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرتفاع أسعار عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة.وأسفرت اللقاء المرتقب عن صعود  الأسهم الآسيوية وارتفاع عقود النفط الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، مقارنة مع الإغلاق السابق.وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمائة.وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، مساء الخميس، بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سيول وبيونغ يانغ إنه من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول شهر ماي المقبل،  وأن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.من جانبه،  ذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيُحددان لاحقا.

عدد القراءات 62 مرة | قراءات اليوم 62 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حصيلة الهجوم الانتحاري في كابل إلى 9 قتلى.. و"داعش" يتبنى

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الجمعة، إلى ما لا يقل عن 9 أشخاص، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
image

دفع تكلفة الحج لموسم 2018 ابتداء من 18 مارس الجاري

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشروع في عملية دفع تكلفة الحج لموسم 2018 ابتداء من 18 مارس الحالي. وأبلغت الوزارة في بيان لها كافة الحجاج الميامين
image

كيم جونغ أون يفرض نفسه كقوة عالمية وترامب يوافق واسعار النفط ترتفع

أدت الأنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرتفاع أسعار عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة.وأسفرت اللقاء
image

مصالح الحماية المدنية بلرجام تنقذ شاب من الموت

تمكنت اليوم الخميس في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، مصالح الحماية المدنية  ببلدية لرجام ولاية تيسمسيلت من إنقاذ  شاب في مقتبل العمر واستنادا لمصدر الحماية
image

بن غبريت تطلب من وزارة السكن تخصيص حصص سكنية للأساتذة في البرامج الجديدة

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة للإعلان عن حصص سكنية جديدة موجهة للأساتذة في إطار تكفل الحكومة بإنشغالات الأساتذة المرفوعة في الإحتجاجات الأخيرة. وحسب مصدر مطلع من
image

الأولياء يثمنون تأجيل البكالوريا ويؤكدون أن القرار الأخير بيد التلاميذ

ثمن أولياء التلاميذ قرار وزيرة التربية نورية بن غبريت فتح نقاش بخصوص تأجيل موعد إجراء امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة، معتبرين أن القرار جاء بسبب
image

الرئيس بوتفليقة: متمسكون بخيار مساواة المرأة مع الرجل سياسيا واجتماعيا

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إنه “يحق للمراة الجزائرية أن تستحضر بكل فخر واعتزاز ما حققته من مكاسب وأن تعد الإنجازات وأن تحصي الأشواط
image

الجزائر تقتني برامج مكافحة الجوسسة مقابل ربع مليون دولار

أنفقت الحكومة مبلغ 225 ألف دولار من أجل شراء برامج وتجهيزات تتعلق بالجوسسة في مجال الاتصالات الحديثة من بريطاينا منذ 2015، وهو ما يؤكد على
image

تيسمسيلت: من المتسبب في إهمال أزيد من 730 محل تجاري وفضاء ومهني ؟

·      فسخ العقود الممنوحة للمستفيدين في حالة عدم الاستجابة للإعذارات على غرار بعض جهات ولايات الوطن لازال الاستفسار يطرح  وبإلحاح عن تلك المحلات التجارية  بولاية تيسمسيلت
image

بمشاركة 70 حرفيا: انطلاق الطبعة الـ6 للصالون الوطني للمرأة المنتجة بايليزي

يشارك زهاء 70 عارضا في فعاليات الطبعة السادسة لـ"الصالون الوطني للمرأة المنتجة" الذي أفتتح سهرة أول أمس بولاية إيليزي بمبادرة من الجمعية الولائية الوسام الذهبي
قيم هذا المقال
0