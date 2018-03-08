مصالح الحماية المدنية بلرجام تنقذ شاب من الموت





تمكنت اليوم الخميس في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، مصالح الحماية المدنية ببلدية لرجام ولاية تيسمسيلت من إنقاذ شاب في مقتبل العمر واستنادا لمصدر الحماية المدنية ان الشاب يبلغ من العمر23 سنة كان ينوي ان يقطع النهر المسمى واد السحانيين على ظهر دابة فجأة جرفته المياه وأخذته إلى نقطة بعيدة حيث بقي عالقا الى ان تدخلت فرقة الحماية المدنية وعلى جناح السرعة بعدما تلقت مكالمة هاتفية عاجلة تفيد ان شابا عالقا في وسط النهر في المكان المسمى " واد السحانيين" حيث سارعت الفرقة الى انقاذ الشاب بطريقة جد ذكية والمتمثلة في عملية السحب عن طريق الحبال للإشارة العملية تعد نوعية علما ان مقر الفرقة "لرجام " يبعد عن مكان الحادث في حدود 5 كلم ومن جهة اخرى اكد مدير الماية المدنية عبر اتصال هاتفي مباشر ان الشاب يتمتع بصحة جيدة ولم يتأثر باي شيئ

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