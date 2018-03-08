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08/03/2018 13:48:00

بن غبريت تطلب من وزارة السكن تخصيص حصص سكنية للأساتذة في البرامج الجديدة


تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة للإعلان عن حصص سكنية جديدة موجهة للأساتذة في إطار تكفل الحكومة بإنشغالات الأساتذة المرفوعة في الإحتجاجات الأخيرة.

وحسب مصدر مطلع من وزارة التربية، فإن الوزيرة نورية بن غبريت تقدمت رميا بطلب إلى وزير السكن عبد الوحيد تمار لتخصيص حصصة سكنية للأساتذة في المشروع السكني الجديد المعروف بالترقوي المدعم.

وأكد المصدر تجاوب وزارة السكن مع الطلب حيث ينتظر مباشرة إجراءات تسهيل حصول الأساتذة على السكنات من خلال تخصيص “كوطة” لهذه الفئة على مستوى الولايات.

وتأتي خطوة الوزيرة بن غبريت بعد جلسات التفاوض التي جعمتها مع ممثلي الكناباست اثر توقيف الإضراب المفتوح الأسبوع الماضي.

ويتمسك موظفو التربية منذ فترة عن طريق ممثلين بضرورة تخصيص حصص سكنية للأساتذة خصوصا في ظل

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة أطلقت مطلع السنة برنامجا سكنيا جديدا يتمثل في إنجاز حوالي 50 ألف سكن بصيغة الترقوي المدعم في 40 ولاية.

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