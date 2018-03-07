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07/03/2018 19:34:00

الجزائر تقتني برامج مكافحة الجوسسة مقابل ربع مليون دولار


أنفقت الحكومة مبلغ 225 ألف دولار من أجل شراء برامج وتجهيزات تتعلق بالجوسسة في مجال الاتصالات الحديثة من بريطاينا منذ 2015، وهو ما يؤكد على إستراتيجية الدولة في تحصين مؤسساتها من المخاطر الجديدة التي أضحى هذا النوع من التكنولوجيا تمثلها على الأمن المعلوماتي بشكل عام، وعلى القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص.وحسب ما ذكره موقع “ميدل آست آي”، فإن صادرات بريطانيا بهذا النوع من البرمجيات نحو كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا” بلغت في المجمل 42 مليون دولار، بينما بلغت بالنسبة للجزائر حدود 225 ألف دولار، وهو نفس المستوى تقريبا في كل من تونس التي أنفقت أزيد من 251 ألف دولار، والمغرب الأقل نسبيا بـ 207 ألف دولار.وتكشف أرقام الموقع بأنّ دول المغرب العربي بما فيها الجزائر تبقى بعيدة  عن المستويات المسجلة من قبل دول الشرق الأوسط في مجال ارتفاع النفقات الخاصة بالحماية الالكترونية من مخاطر  الاختراقات والجوسسة، حيث أوردت في مقدمة الدول الأكثر إنفاقا على مستوى منطقة “مينا” الإمارات العربية المتحدة بـ 23.5 مليون دولار، وانفقت تركيا ما يعادل 3.4 مليون دولار، بينما أنفقت المملكة العربية السعودية 818 ألف دولار.ويتزامن هذا مع توجه الجزائر نحو إطلاق التجارة الإلكترونية بعد وضع الإطار القانوني لحماية الأطراف، لاسيما من خلال تحديد الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني وشروط تشكيل العقد، وكذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني، بينما ينص مشروع القانون أيضا فيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم في بلد أجنبي سيكون معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، كما يجب تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات  الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر ويتعامل مع مصرف معتمد من طرف بنك جزائري أو بريد الجزائر.

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